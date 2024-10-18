Глава Пентагона: Накачка оружием Украины будет только увеличиваться

Вадим Москаленко.  
18.10.2024 23:19
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, США, Украина


Страны западного блока будут продолжать постепенно увеличивать военную поддержку Украины, чтобы она могла продолжать войну с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока будут продолжать постепенно увеличивать военную поддержку Украины, чтобы она могла продолжать...

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«Наша задача – помочь Украине защититься в текущей ситуации, и помочь получить всё необходимое для защиты от агрессии в будущем.

И именно для этого была создана коалиция Военно-воздушных сил. Изначально она была сосредоточена на том, чтобы Украине получить истребители. Сейчас у Украины есть Ф-16, и мы продолжим работать в этом направлении.

Есть коалиция по артиллерийским системам, которая тоже очень успешна. Она помогает Украине получить артиллерийские системы и боеприпасы, которая нужны не только для сегодняшнего дня, но и на будущее», – сказал Остин.

«Есть коалиция, которая помогает Украине получить всё необходимое для работы в информационном пространстве, и быть очень эффективной. Есть коалиция по беспилотникам. Эти коалиции созданы для того, чтобы в конечном итоге Украина получила всё необходимое для сдерживания агрессии и защиты в будущем.

Немногие обращают на это внимание, но каждый день мы наращиваем потенциал Украины», – подытожил министр.

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