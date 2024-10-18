Глава Пентагона: Накачка оружием Украины будет только увеличиваться

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока будут продолжать постепенно увеличивать военную поддержку Украины, чтобы она могла продолжать войну с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Наша задача – помочь Украине защититься в текущей ситуации, и помочь получить всё необходимое для защиты от агрессии в будущем. И именно для этого была создана коалиция Военно-воздушных сил. Изначально она была сосредоточена на том, чтобы Украине получить истребители. Сейчас у Украины есть Ф-16, и мы продолжим работать в этом направлении. Есть коалиция по артиллерийским системам, которая тоже очень успешна. Она помогает Украине получить артиллерийские системы и боеприпасы, которая нужны не только для сегодняшнего дня, но и на будущее», – сказал Остин.

«Есть коалиция, которая помогает Украине получить всё необходимое для работы в информационном пространстве, и быть очень эффективной. Есть коалиция по беспилотникам. Эти коалиции созданы для того, чтобы в конечном итоге Украина получила всё необходимое для сдерживания агрессии и защиты в будущем. Немногие обращают на это внимание, но каждый день мы наращиваем потенциал Украины», – подытожил министр.