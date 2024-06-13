Глава Пентагона: После захвата Украины тень ляжет на всю Европу!

Президент РФ Владимир Путин не остановится на захвате Украины, поэтому коалиция стран Запада должна изыскивать все возможности для поддержки Киева.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания группы стран «Рамштайн-23» заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин считает, что он может определять, какие страны реальные, а какие можно стереть с лица земли. Путин начал эту войну, вторгшись на территорию своего мирного соседа, постоянный член Совбеза ООН пытается лишить демократии более 43 млн. человек. А имперская агрессия Кремля привела в ужас страны по всему миру.

Если Украина окажется под сапогом Путина, Европа окажется в тени Путина. Если Путин захватит Украину, у него появится смелость совершать новые акты агрессии, и мир вступит в гораздо более опасную стадию», – вещал он.