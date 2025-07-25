Глава Пентагона: Приятно смотреть, как прибалты готовы к «летальности» и подгоняют весь блок НАТО

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Прибалты подают всем европейским членам НАТО пример того, что «дело не в размере, а в решимости».

Об этом говорили министры обороны «стран Балтии» на встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хегсет поздравил прибалтов «с их важной ролью в самом успешном и историческом саммите НАТО в современной истории».

«Обязательства союзников по увеличению расходов на оборону до 5% сделают НАТО сильнее и устойчивее, а также повысят боеспособность. Наши балтийские союзники давно идут впереди, и вы вдохновляете другие страны НАТО на увеличение расходов. Выражаю своё восхищение за достижение 5-процентного показателя расходов на оборону не через несколько лет, а уже сейчас – в 2026 году. Это подчёркивает вашу преданность альянсу и служит отличным примером», – расхваливал глава Пентагона.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур вошел в раж и заверил, что со следующего года его страна будет тратить даже больше 5%.

Чуть скромнее, но не менее подобострастно, выступил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.

«Европейцы должны активизироваться. Нам нужно справедливо распределить нагрузку, и конкретные шаги, которые мы предпринимаем под руководством администрации президента США – это очень важно. Расходы Латвии на оборону очень серьёзные, в следующем году они составят 5%», – пообещал Спрудс.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене решила не отставать и заявила, что прибалты подают всем пример того, что «дело не в размере, а в решимости». Литовка заверила, что до 2030 года Вильнюс увеличит затраты до 6% и призвала «европейских союзников» сделать то же самое.

Пит Хегсет похлопал по плечу прибалтов.