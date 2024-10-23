Глава Пентагона увидел войска КНДР в Африке

Константин Серпилин.  
23.10.2024 15:33
  (Мск) , Москва
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, США


У США есть доказательства того, что войска КНДР якобы уже находятся в России.

Об этом журналистам в Риме заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У США есть доказательства того, что войска КНДР якобы уже находятся в России. Об...

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«Наши аналитики продолжают изучать этот вопрос. Сейчас мы видим доказательства того, что северокорейские войска отправились в Африку… извините, не в Африку, а в Россию. Что именно они делают, ещё предстоит выяснить, нам нужно разобраться, позже мы расскажем вам больше. Мы продолжаем наблюдать, есть доказательства, что войска КНДР находятся в России. 

Мы пытаемся выяснить, зачем туда прибыли войска, мы будем разбираться и посмотрим, что произойдёт дальше. Если они воюют на стороне России, значит, они намерены участвовать в этой войне от её имени. Это очень и очень серьёзная проблема, и она повлияет не только на Европу, но и на Индо-Тихоокеанский регион», – заявил Остин.

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