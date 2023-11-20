Глава Пентагона в Киеве: Зачем приехал Ллойд Остин

Михаил Рябов.  
20.11.2023 14:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Украинская пресса преподносит сегодняшнее прибытие главы Пентагона Ллойда Остина в Киев как свидетельство неизменной поддержки ВСУ со стороны США.

А вот некоторые российские эксперты настроены вполне оптимистично, считая, что ничего хорошего Украине американский министр обороны не привёз. «ПолитНавигатор» представляет подборку мнений комментаторов.

Украинская пресса преподносит сегодняшнее прибытие главы Пентагона Ллойда Остина в Киев как свидетельство неизменной...

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«Ллойд Остин нагрянул в Киев – но приезжает он на фоне очень мрачного антуража. У Пентагона усугубляются проблемы – на поддержку Киева остался 1 миллиард долларов. Его придётся растянуть на зиму…

Пентагон завалил шестой подряд аудит – он не смог отчитаться за имеющиеся на бумаге активы в 3 триллиона долларов. Многое было потрачено на украинском фронте – но далеко не всё дошло до Киева…

Провальные аудиты осложнят попытки протащить в Конгрессе крупные транши под Украину и Израиль…. Конгресс заранее разъехался по отпускам отмечать День Благодарения. Затем остаётся совсем немного времени до Рождества. Согласование украинских бюджетов растянется на следующие два месяца – подрывая всю стратегию Пентагона и грозя Киеву реальным сценарием развала фронта», – рассуждает американист Малек Дудаков.

«Вообще как бы чудо-негр Ллойд Остин сам скоро не поехал штурмовать Работино. Пентагон не может отчитаться, куда дел 3 триллиона долларов. Рассказывая о прогрессе и постепенном движении. С такими закидонами бюджет с включением Украины будет принять очень сложно, учитывая, что в конгрессе сорвались с цепи фанатичные борцы с дефицитом и госдолгом», – иронизирует социолог Денис Селезнев.

«Для хохлов нынче американские визитеры – не радость, а проблема. Спрашивают за деньги, за технику, за слова», – пишет радиоведущий Сергей Мардан.

«Ллойд  специальный BLM министр в кабинете Байдена. То есть, быть министром ему осталось недолго, до выборов», – напоминает военкор Дмитрий Стешин.

Обозреватель Юрий Подоляка не исключает, что ситуация для Украины может измениться к лучшему, если Израиль быстро справится с операцией в Секторе Газа – именно на случай такого сценария и приехал Остин.

«Если изменится политическая конъюнктура, они должны заранее прорабатывать новые соглашения. Я думаю, в первую очередь визит связан с этим. Сейчас ближневосточный конфликт отвлекает внимание. Если он быстро закончится, то, конечно, американцы постараются побыстрее вернуться к более серьёзной помощи Украине», – сказал Подоляка.

«Остина прислали не случайно. Он же известный лоббист американского ВПК – его уверениям, что поддержка продолжится, больше поверят деятели укрорейха.  У дядьки же личный интерес имеется – в Киеве такое ценят», – напоминает телеведущий Артем Шейнин.

Обозреватель Борис Рожин расписывает несколько главных пунктов программы Остина в Киеве.

«1.Сокращение американской помощи и потенциальные сроки очередных траншей после того, как будет достигнута договоренность с республиканцами.

2.Провал наступления ВСУ и необходимость перехода к стратегической обороне.

3.Необходимость дальнейшей мобилизации на Украине и выжимание любых возможных внутренних ресурсов для войны.

4.Конфликт Зеленского с Залужным и попытки Зеленского избавиться от Залужного».

Украинский политолог Михаил Чаплыга также намекает, что Ллойд мог прибыть на помощь Валерию Залужному, чтобы уговорить Владимира Зеленского отказаться от отставок в Минобороны.

«Остин приехал… защитить одно ведомство от перестановок. Кто-то нажал кнопку SOS. А дальше как из рога изобилия… ЦРУ, Британия, Остин, кучно. Но, думаю кино уже «на рельсах» и ничего Остин уже не изменит», – считает Чаплыга.

Работающий на Донбассе военкор Андрей Руденко выдвигает версию, что глава Пентагона может уговаривать подопечных на перемирие – или наоборот.

«Интересно, приезд американца это склонение к капитуляции или попытка убедить киевские власти убить и оставшуюся часть украинцев?».

Военкор Александр Коц верен своим старым прогнозам:

«Не то, чтобы Киев доедал последний хрен с солью, войти в кому ему не дадут и будут поддерживать живительными капельницами. Но восстановить полноценно наступательный потенциал Украины американцы сейчас объективно не могут. Ну, хоть по голове поглядят», – пишет он о цели визита Остина на Украину.

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