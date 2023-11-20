Глава Пентагона в Киеве: Зачем приехал Ллойд Остин

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Украинская пресса преподносит сегодняшнее прибытие главы Пентагона Ллойда Остина в Киев как свидетельство неизменной поддержки ВСУ со стороны США.

А вот некоторые российские эксперты настроены вполне оптимистично, считая, что ничего хорошего Украине американский министр обороны не привёз. «ПолитНавигатор» представляет подборку мнений комментаторов.

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«Ллойд Остин нагрянул в Киев – но приезжает он на фоне очень мрачного антуража. У Пентагона усугубляются проблемы – на поддержку Киева остался 1 миллиард долларов. Его придётся растянуть на зиму… Пентагон завалил шестой подряд аудит – он не смог отчитаться за имеющиеся на бумаге активы в 3 триллиона долларов. Многое было потрачено на украинском фронте – но далеко не всё дошло до Киева… Провальные аудиты осложнят попытки протащить в Конгрессе крупные транши под Украину и Израиль…. Конгресс заранее разъехался по отпускам отмечать День Благодарения. Затем остаётся совсем немного времени до Рождества. Согласование украинских бюджетов растянется на следующие два месяца – подрывая всю стратегию Пентагона и грозя Киеву реальным сценарием развала фронта», – рассуждает американист Малек Дудаков.

«Вообще как бы чудо-негр Ллойд Остин сам скоро не поехал штурмовать Работино. Пентагон не может отчитаться, куда дел 3 триллиона долларов. Рассказывая о прогрессе и постепенном движении. С такими закидонами бюджет с включением Украины будет принять очень сложно, учитывая, что в конгрессе сорвались с цепи фанатичные борцы с дефицитом и госдолгом», – иронизирует социолог Денис Селезнев.

«Для хохлов нынче американские визитеры – не радость, а проблема. Спрашивают за деньги, за технику, за слова», – пишет радиоведущий Сергей Мардан.

«Ллойд специальный BLM министр в кабинете Байдена. То есть, быть министром ему осталось недолго, до выборов», – напоминает военкор Дмитрий Стешин.

Обозреватель Юрий Подоляка не исключает, что ситуация для Украины может измениться к лучшему, если Израиль быстро справится с операцией в Секторе Газа – именно на случай такого сценария и приехал Остин.

«Если изменится политическая конъюнктура, они должны заранее прорабатывать новые соглашения. Я думаю, в первую очередь визит связан с этим. Сейчас ближневосточный конфликт отвлекает внимание. Если он быстро закончится, то, конечно, американцы постараются побыстрее вернуться к более серьёзной помощи Украине», – сказал Подоляка.

«Остина прислали не случайно. Он же известный лоббист американского ВПК – его уверениям, что поддержка продолжится, больше поверят деятели укрорейха. У дядьки же личный интерес имеется – в Киеве такое ценят», – напоминает телеведущий Артем Шейнин.

Обозреватель Борис Рожин расписывает несколько главных пунктов программы Остина в Киеве.

«1.Сокращение американской помощи и потенциальные сроки очередных траншей после того, как будет достигнута договоренность с республиканцами. 2.Провал наступления ВСУ и необходимость перехода к стратегической обороне. 3.Необходимость дальнейшей мобилизации на Украине и выжимание любых возможных внутренних ресурсов для войны. 4.Конфликт Зеленского с Залужным и попытки Зеленского избавиться от Залужного».

Украинский политолог Михаил Чаплыга также намекает, что Ллойд мог прибыть на помощь Валерию Залужному, чтобы уговорить Владимира Зеленского отказаться от отставок в Минобороны.

«Остин приехал… защитить одно ведомство от перестановок. Кто-то нажал кнопку SOS. А дальше как из рога изобилия… ЦРУ, Британия, Остин, кучно. Но, думаю кино уже «на рельсах» и ничего Остин уже не изменит», – считает Чаплыга.

Работающий на Донбассе военкор Андрей Руденко выдвигает версию, что глава Пентагона может уговаривать подопечных на перемирие – или наоборот.

«Интересно, приезд американца это склонение к капитуляции или попытка убедить киевские власти убить и оставшуюся часть украинцев?».

Военкор Александр Коц верен своим старым прогнозам:

«Не то, чтобы Киев доедал последний хрен с солью, войти в кому ему не дадут и будут поддерживать живительными капельницами. Но восстановить полноценно наступательный потенциал Украины американцы сейчас объективно не могут. Ну, хоть по голове поглядят», – пишет он о цели визита Остина на Украину.