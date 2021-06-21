Глава правительства Республики Сербской принял 400 сербских детей из Косово и Метохии

21.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр РС Радован Вискович организовал сегодня прием в Баня-Луке для более чем 400 детей из Косово и Метохии, которые находятся на отдыхе в сербском энтитете БиГ.

Об этом сообщает твиттер правительства РС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы должны знать, что мы открыли для вас свои сердца и дома, – сказал юным гостям Вишкович. – Приехав в Баня-Луку и Республику Сербскую, вы должны создать новую дружбу, которая навсегда останется в вашей памяти».

Премьер-министр поблагодарил муниципалитеты и города Республики Сербской, которые в этом году принимают детей и их учителей.

«К сожалению, из-за пандемии мы не смогли увидеться в прошлом году, но теперь условия для девятой встречи выполнены. Очень важно, чтобы вы приехали в Республику Сербскую, чтобы вы знали, что за пределами вашего региона, вашей Косово и Метохии, которая также является и нашей, у вас есть друзья, которые следят за тем, что происходит в Звечане, в Грачанице, во всех местах, где живут сербы, – отметил Вишкович.

На приеме также присутствовали генеральный консул Сербии в Баня-Луке Весна Маринкович, министры в правительстве Республики Сербской, а также представители Академии художеств в Баня-Луке, которая представила специальную программу для детей из Косово и Метохии по случаю Всемирного дня музыки.