Глава правительства Румынии прямо вмешался в молдавские выборы в день голосования

Алексей Логофет .  
05.11.2023 20:38
  (Мск) , Кишинев
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Выборы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал


«Желаю удачи всем кандидатам, представляющим демократические и проевропейские силы на сегодняшних местных выборах в Республике Молдова».

Такое обращение написал в своей социальной сети премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в день проведения в Молдове всеобщих местных выборов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Желаю удачи всем кандидатам, представляющим демократические и проевропейские силы на сегодняшних местных выборах в...

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«Нам нужно, чтобы во главе населенных пунктов в Республике Молдова были выборные должностные лица, чётко разделяющие западные ценности», – добавил он.

Глава румынского правительства вновь затронул больную для румын тему отсутствия молдавского языка.

«Ликвидация так называемого молдавского языка была бы невозможна без поддержки проевропейской администрации Республики Молдова», – заключил премьер-министр.

Колониальная администрация Санду гарантированно не станет выражать протесты против столь наглого иностранного вмешательства в выборы в суверенной стране, граничащего с оскорблением национальных чувств молдавского народа. Вопрос лишь в том, сочтёт ли это нужным сделать оппозиция. Если она, конечно, по-прежнему существует в Молдове.

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