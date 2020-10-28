28.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Политика, Сербия, Экономика
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Глава правительства Сербии назвала шесть целей нового кабинета


Ответственная за формирование правительства Сербии премьер-министр Анна Брнабич представила сегодня шесть приоритетов кабинет министров нового созыва.

Об этом сообщила Танюг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У этого правительства будет шесть целей, реализации которых оно будет уделять особое внимание, – заявила Брнабич. – Это борьба с COVID-19, Косово и Метохия, борьба с организованной преступностью и война с мафией, независимое принятие решение Сербией, приоритет закона и ускорение реформ, дальнейшее экономическое развитие Сербии».

Премьер сказала, что новое правительство, в соответствии с потребностями, проблемами, с которыми сталкиваемся сербское общество, и результатами работы власти, откроет новые направления, которые будут способствовать укреплению  страны и повышению качества жизни в ней.

«В 2017 году, когда я как назначенный премьер-министр представила программу работы правительства, этот первый (и самый сложный) этап преобразований уже дал очевидные результаты, – считает Брнабич. – Сербия достигла финансовой и макроэкономической стабильности, безработица значительно снизилась (до 13%), и наметилось восстановление экономики (рост в 2016 году составил 3,3 %)».

Брнабич заявила, что Сербия значительно улучшила условия ведения бизнеса, о чем свидетельствует скачок в списке Doing Business Всемирного банка и увеличение прямых иностранных инвестиций в Сербию в 2017 году, которые уже достигли отметки 2,6 миллиардов евро.


«Это правительство будет правительством преемственности с экономической, внутренней и внешней политики, установленной Вучичем в 2014 году, с задачей перехода к следующему этапу трансформации нашей экономики и нашего общества.

Мы добились более динамичного роста нашего ВВП: с 2016 по 2020 год ВВП Сербии вырос в общей сложности на 14,8%. В четвертом квартале 2019 года и в первом квартале 2020 года Сербия достигла самого высокого квартального роста ВВП в Европе, а во втором квартале – одного из самых незначительных экономических спадов. В этом году мы станем страной с лучшими экономическими результатами в Европе», – добавила премьер.

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