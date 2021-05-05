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05.05.2021, Банги, Иван Добровольский
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Франция
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Глава пресс-службы Туадера осудил Париж за попытку очернить российских инструкторов

Власти Центральноафриканской Республики отреагировали на распространение французскими СМИ недостоверной информации о деятельности российских инструкторов...

Власти Центральноафриканской Республики отреагировали на распространение французскими СМИ недостоверной информации о деятельности российских инструкторов в стране.

Пресс-секретарь главы государства Фостена-Арканжа Туадера Альберт Ялоке Мокпем прокомментировал вброс французских журналистов. По его словам, центральноафриканцы возмущены попытками дискредитировать своих союзников.

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«Мы не должны позволять подобное. С каких пор RFI интересует благополучие Центральноафриканской Республики?», — поинтересовался Мокпем.

Сфабрикованная статья, основанная на отчете экспертов ООН, критикует россиян и приписывает им преступления против жителей ЦАР. Для убедительности и придания материалу сенсационного характера французские журналисты приписали российских инструкторов к «ЧВК Вагнера».

Все «псевдорасследование» построено на анонимных источниках и свидетельствах очевидцев, которые также отказались раскрывать свои имена. Никаких реальных доказательств в статье французского СМИ не предоставлено.

Мокпем подчеркнул, что именно благодаря россиянам армия ЦАР (FACA) смогла разгромить радикалов. Специалисты из РФ обучили военнослужащих правительственных сил и позволили FACA в короткие сроки стать боеспособной армией.

По мнению пресс-секретаря лидера ЦАР, Франция в настоящее время стремится помешать восстановлению полной стабильности и мира в ЦАР. Париж и ООН заинтересованы в кризисе, резюмировал Мокпем.


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