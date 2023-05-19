Глава Приднестровья: Опасность нападения Украины временно миновала

Елена Острякова.  
19.05.2023 18:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Украина


Опасность нападения Украины на Приднестровье временно миновала.

Об этом на встрече с жителями Рыбницы заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Опасность нападения Украины на Приднестровье временно миновала. Об этом на встрече с жителями Рыбницы...

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«Приднестровско-украинский сегмент границы контролируется нашими службами, погранслужбой и иными правоохранительными структурами. Я не вижу особых проблем. Скопления живой силы и техники со стороны подразделений ВСУ тоже не наблюдается в том объеме, который необходим для, скажем так, для прямой агрессии. При этом нельзя исключать каких-либо провокационных действий, диверсионных и террористических актов», – сказал Красносельский.

В начале мая сообщалось, что ВСУ перебросили 4 тысячи военных, а также артиллерию в Одесскую область, удвоив свои войска на границе с Приднестровьем.

Однако Тирасполь больше озабочен участившимися молдавскими военными учениями вблизи Зоны Безопасности и на полигоне в Бульбоаке. Маневры резервистов проходили с 15 по 19 мая, и продолжатся с 22 по 26 мая. Звуки от стрельб хорошо слышны жителям Бендер и Григориопольского района.

«Когда нам говорят, что в рамках миротворческой операции проводить учения не совсем своевременно, поскольку ситуация в регионе нестабильна. Самим в этой части можно проводить и, как говорится, дестабилизировать обстановку, а в рамках совместных миротворческих сил это делать нельзя. Где логика, коллеги?» – сказал представитель от Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков.

Со своей стороны Молдова также выдвигает претензии миротворцам в Приднестровье. Так, Кишиневу не понравилось, что на церемонию перезахоронения советских воинов на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» российский офицер пришел с «предметами на форме, не предусмотренными актами Единой контрольной комиссии и запрещенными молдавским законодательством», то есть с Георгиевской лентой.

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