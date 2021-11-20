Глава Приднестровья предупреждает Кремль о двуличности руководства Молдовы

20.11.2021  23:32 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия


Молдова ведет себя двулично в отношении России. Об этом не пресс-конференции заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня порадовала встреча министра иностранных дел Молдовы с российским министром господином Лавровым. Я почитал молдавские пресс-релизы. Знаете, какое возникло у меня ощущение? Как будто сладкой ваты поел. Понимаете? «Все хорошо, все прекрасно, мир, дружба» – мы ничего решать не будем. И при этом российские войска должны уйти. Понимаете? Но все с улыбкой и все по-товарищески.

Молдова ведет себя двулично в отношении России. Об этом не пресс-конференции заявил президент Приднестровья...

На самом деле, если уж смотреть между строк данного пресс-релиза, четко сказано: мы от европейского вектора не отказываемся. Это раз.  Российские войска вместе с миротворцами должны убраться с территории Приднестровья. Это два. И третье: мы никакие проблемы российских граждан, проживающих в Приднестровье, решать не будем. Все. Остальное –  все хорошо, как сладкая вата», – сказал Красносельский.

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Он считает, что Кишинев изменит свой заискивающий тон на переговорах с Москвой, как только Россия согласится вывести свои войска из Приднестровья.

«Российские миротворцы – это гарант продолжения диалога между Приднестровьем и Молдовой, в том числе и политического диалога. Не будет российских миротворцев – все будет по-другому. И риторика у Молдовы будет совершенно иная в адрес России – не товарищеская, а совсем иная. Что сдерживает Молдову на сегодняшний день от жесткой риторики? Только Приднестровье, на мой взгляд», – сказал Красносельский.

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