Глава Приднестровья предупреждает Кремль о двуличности руководства Молдовы

Молдова ведет себя двулично в отношении России. Об этом не пресс-конференции заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня порадовала встреча министра иностранных дел Молдовы с российским министром господином Лавровым. Я почитал молдавские пресс-релизы. Знаете, какое возникло у меня ощущение? Как будто сладкой ваты поел. Понимаете? «Все хорошо, все прекрасно, мир, дружба» – мы ничего решать не будем. И при этом российские войска должны уйти. Понимаете? Но все с улыбкой и все по-товарищески.

На самом деле, если уж смотреть между строк данного пресс-релиза, четко сказано: мы от европейского вектора не отказываемся. Это раз. Российские войска вместе с миротворцами должны убраться с территории Приднестровья. Это два. И третье: мы никакие проблемы российских граждан, проживающих в Приднестровье, решать не будем. Все. Остальное – все хорошо, как сладкая вата», – сказал Красносельский.