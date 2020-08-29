Глава Приднестровья: Решение о воссоединении с Россией – «окончательный выбор»

29.08.2020, Тирасполь, Михаил Рябов

В декларации о независимости Молдовы, принятой еще во время развала СССР, не содержится упоминаний о Приднестровье, зато есть претензии на часть территорий, ныне входящих в состав Украины.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент ПМР Вадим Красносельский, пояснив, что на тот момент депутаты Приднестровья уже провозгласили ПМССР, которая, в отличие от Молдовы, не собиралась выходить из Союза.

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«…Мы ещё до полного распада Советского Союза проживали в составе СССР как Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика. Мы не выходили из состава МССР, мы не выходили из состава, скажем так, Советского Союза. Молдова своими руками разрушила государственность.

Обратите внимание ещё на один знаменательный документ (по-моему, он был принят парламентом уже Молдовы 27 августа 91-го года) – об окончательной независимости Молдовы. Если вы внимательно почитаете (советую это сделать, уважаемые коллеги – журналисты и должностные лица), там по Приднестровью не сказано ни слова. Чуть-чуть вспоминают некоторых жителей, которые этнически близки правому берегу, и всё. Там не указаны границы бывшей Молдавской ССР. А если почитать аналогичные декларации независимости всех остальных государств, там чётко указаны границы.

1 января 1990 года. Там такого нет – в молдавской декларации о независимости. Но там четко указано принадлежность Буковине южной части Одесской области. Четко прописано. И прописаны названия старорумынcкие этих регионов. То есть, в своей декларации окончательной независимости Молдова, депутаты парламента Молдовы прямо заявили о своих притязаниях к территории Украины и отказе от Приднестровья. Это факт. Почитайте. Это – основные документы независимости соседнего государства. Это вспоминать не любят, кстати говоря, сейчас», – отметил Красносельский.

По его словам, выбор в пользу воссоединения Приднестровья с Россией, проголосованный на референдуме в 2006 году, является окончательным, хотя некоторое время после войны Тирасполь был готов на федерацию с Молдовой, однако Кишинев так и не пошел на компромиссы.

«Обратите внимание: война – 1992-й, согласие на федерацию – 1993-й, и только в 2006 году народ высказался окончательно. Почему так? Потому что до этого времени мы реально искали формулу совместного проживания. Мы натыкались на противодействия, неготовность, нежелание соседнего государства, его руководителей говорить с нами на равных, уважать наши права и свободы и дать нам элементарное, ради чего живет народ на земле, – язык, сохраненные традиции и так далее», – сказал Красносельский.

Он призвал Молдову мирно согласиться с потерей Приднестровья и его независимостью.

«К сожалению, внешние игроки мало слышат народ. Они реагируют только на какие-то вызовы. Если бы было по-другому – слушали народ, то не было бы, наверное, мировых войн, революций. Я категорически не хочу никаких конфликтов, катаклизмов, противостояний. Я миролюбивый человек. Мне очень хочется, чтобы признание Приднестровья, которое обязательно состоится, было не следствием очередной геополитической катастрофы и кровопролития, а произошло мирно, эволюционным путём. Чтобы к этому, к новой реальности в конечном итоге пришли, усвоив, что Молдова от нас отказалась де-юре и де-факто, что создано приднестровское государство со всеми ветвями власти, со своим народом и экономикой. Вот к этому надо прийти, согласиться и поставить точку», – заключил Красносельский.