19.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал
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Глава Приднестровья резко отреагировал на обвинения Додона

Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил своего молдавского коллегу Игоря Додона в спекуляции за его слова о возможном обострении ситуации вокруг Приднестровья.

Об этом об этом Красносельский заявил в эфире Первого Приднестровского телеканала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Делать такие заявления – это ставить под сомнение саму миротворческую операцию… В целом все спокойно, все стабильно. Откуда Президент Додон взял и придумал о дестабилизации, надо у него спросить. Это не соответствует действительности. Если господин Додон говорит, он должен отвечать за свои слова. Надо думать о последствиях таких заявлений», – предупредил Красносельский.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», Игорь Додон спрогнозировал в интервью российским «Известиям» обострение ситуации в Приднестровье, власти которого, по его мнению, на последних парламентских выборах поддерживали олигарха Влада Плахотнюка, которого сейчас пытаются отстранить от власти в Кишиневе.

На днях Додон повторил свои обвинения в интервью телеканалу «Россия 24».

«Там у власти определенный клан. Похоже на то, что было в Молдове. Все знают, что была очень слаженная работа этих двух бизнес-кланов, где-то на уровне криминала и схем по контрабанде. Сейчас задача не допустить дестабилизации и каких-то провокаций.

Потому что желающие их устроить могут быть, с учетом того, что кто-то потерял на Правом берегу власть, а кто-то еще рулит на Левом берегу», – резюмировал Додон.

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