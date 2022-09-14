Глава Раздольненского района Крыма оставил территорию в зловонии и без водовода

14.09.2022  19:41 (Мск), Раздольное
Любовь Смирнова.  
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Дзен, ЖКХ, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика


Украинские боты пытаются искажать результаты соцопросов об удовлетворенности качеством жизни в российском Крыму.

Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам Раздольненского района сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские боты пытаются искажать результаты соцопросов об удовлетворенности качеством жизни в российском Крыму. Об...

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«Видим, что и часть украинских ботов приняли участие, – указал Аксенов, говоря о результатах опроса жителей. – Мы им всем говорим: когда переедут в Раздольненский район, станут гражданами РФ, тогда пожалуйста, пусть принимают участие в опросах. Пока мы внимание на их данных не акцентируем».

Перед совещанием глава администрации Раздольненского района Андрей Захаров написал заявление об увольнении. Как выяснилось, большинство поручений по решению проблем района не выполнены с 2018 года. Так, для обеспечения водой жителей сел Славное и Котовское нужно было проложить 15 км водовода, но за 4 года к строительству не приступили.

По словам Аксенова, трубу протянут до Нового года, а дальше нужно заняться разводящими сетями к домам. Новое поручение будет выполнять врио главы администрации Денис Олейник, который до этого заведовал сектором ЖКХ, транспорта, связи, благоустройства и природопользования администрации Раздольненского района. Ему же предстоит решить главную проблему райцентра – сточные воды сливаются в местный ставок практически без очистки, и зловоние накрывает близлежащие села.

МинЖКХ поручено установить модульные очистные, чтобы на выходе вода соответствовала технической и пригодной для сброса в водоем. Также районной администрации предстоит отремонтировать сельские школы, где до сих пор окна заколочены фанерой, а дыры в крышах затянуты полиэтиленовой пленкой.

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