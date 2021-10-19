Глава Россотрудничества: «В Белоруссии оказалась самая смешная цифра по количеству соотечественников»

19.10.2021 09:14 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Данные российского консульского учета, фиксирующие количество соотечественников, не отвечают действительности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, отвечая на вопрос, сколько осталось на постсоветском пространстве людей, подпадающих под понятие соотечественник.

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«Со статистикой, которую называют большой ложью, у нас проблемы. Наше агентство – это «федеральный орган исполнительной власти», поэтому нам приходится опираться на данные консульского учета. По этим данным, например, на Украине – 4 миллиона соотечественников. При этом мы отлично знаем, что носителей русского языка там гораздо больше. В Казахстане – 5 миллионов, а в Белоруссии самая смешная цифра – чуть больше, чем 700 тысяч человек! А мы понимаем, что Белоруссия, грубо говоря, вся состоит из соотечественников», – считает Примаков.

По его словам, под само определение «соотечественник» может попасть любой выходец из СССР — здесь лишь вопрос трактовок.

«Это человек, идентичность которого связана с Россией, русским языком и культурой. Может быть, это не формализованное определение, но единственное, которое не связывает нам руки в работе. Вот вам еще один пример, для того чтобы посмеяться над цифрами. Армения – всего лишь 8 тысяч соотечественников. Но мы же понимаем, что это ерунда! Данные консульского учета не отражают реальное число соотечественников», – убежден глава Россотрудничества.

У него поинтересовались, сколько соотечественников сегодня за границами России.

«Есть разные цифры: от 20 до 30, даже 40 миллионов человек! Это было и у президента в выступлениях, и в других документах и речах. Судя по грандиозному разбросу цифр, никто соотечественников особо не считал», – резюмировал Примаков.