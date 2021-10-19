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19.10.2021 09:14 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Россия, Соотечественники, Украина
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Глава Россотрудничества: «В Белоруссии оказалась самая смешная цифра по количеству соотечественников»

Новости УкраиныДанные российского консульского учета, фиксирующие количество соотечественников, не отвечают действительности. Об этом, передает корреспондент...

Данные российского консульского учета, фиксирующие количество соотечественников, не отвечают действительности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, отвечая на вопрос, сколько осталось на постсоветском пространстве людей, подпадающих под понятие соотечественник.

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«Со статистикой, которую называют большой ложью, у нас проблемы. Наше агентство – это «федеральный орган исполнительной власти», поэтому нам приходится опираться на данные консульского учета. По этим данным, например, на Украине – 4 миллиона соотечественников. При этом мы отлично знаем, что носителей русского языка там гораздо больше. В Казахстане – 5 миллионов, а в Белоруссии самая смешная цифра – чуть больше, чем 700 тысяч человек! А мы понимаем, что Белоруссия, грубо говоря, вся состоит из соотечественников», – считает Примаков.

По его словам, под само определение «соотечественник» может попасть любой выходец из СССР — здесь лишь вопрос трактовок.

«Это человек, идентичность которого связана с Россией, русским языком и культурой. Может быть, это не формализованное определение, но единственное, которое не связывает нам руки в работе. Вот вам еще один пример, для того чтобы посмеяться над цифрами. Армения – всего лишь 8 тысяч соотечественников. Но мы же понимаем, что это ерунда! Данные консульского учета не отражают реальное число соотечественников», – убежден глава Россотрудничества.

У него поинтересовались, сколько соотечественников сегодня за границами России.

«Есть разные цифры: от 20 до 30, даже 40 миллионов человек! Это было и у президента в выступлениях, и в других документах и речах. Судя по грандиозному разбросу цифр, никто соотечественников особо не считал», – резюмировал Примаков.

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