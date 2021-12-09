Глава РСМД объяснил, что Путин и Байден «зафиксировали свои «красные линии» по Украине»

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Новости Украины

У Соединенных Штатов нет возможности защитить Киев в случае гипотетического военного вторжения России на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» пишет гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, давая оценку последнему онлайн-саммиту президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

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Эксперт указывает, что разговор оказался непростым для каждой из сторон.

«Владимир Путин полностью отдавал себе отчет в том, что любая военная операция России на территории Украины или даже изменение политического статус-кво в Донбассе (например, дипломатическое признание Москвой ДНР и ЛНР) будут чреваты крайне масштабными и разрушительными для российской экономики санкциями Запада. В свою очередь, Джо Байден не мог не понимать, что в случае масштабного российско-украинского военного конфликта США будут просто не в состоянии защитить Киев. Точно так же, как Вашингтон оказался не в состоянии защитить режим афганского президента Ашрафа Гани», – отмечается в статье.

По словам автора, в итоге «стороны постарались зафиксировать свои «красные линии» по Украине». Он также задается вопросом, смогут ли РФ и США выполнить свои домашние задания по Украине, сделав деэскалацию необратимой.

Глава РСМД считает, что для Кремля выполнение домашнего задания означает, во-первых, необходимость снижения военной активности вдоль российско-украинской границы и, во-вторых, возобновление четырехсторонних переговоров по Донбассу в «нормандском формате», к которым могут подключиться и США, что позволило бы Байдену объявить саммит своим крупным внешнеполитическим достижением.

«В свою очередь, для Белого дома домашнее задание по Украине состоит в необходимости послать Киеву четкий сигнал о том, что администрация Байдена не поддержит никаких попыток силового решения проблемы Донбасса. И в случае таких попыток президент Украины Владимир Зеленский может легко оказаться в положении своего просчитавшегося коллеги, бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, в свое время явно переоценившего готовность США и НАТО прийти на помощь Тбилиси в военном противостоянии с Москвой», – подчеркивает политолог.

Он убежден, что недвусмысленный сигнал Киеву из Вашингтона позволил бы Путину не только заявить о продвижении вперед в диалоге с Вашингтоном, но и обосновать встречную сдержанность Москвы.

«Военная помощь Украине со стороны США в любом случае будет продолжаться, но конкретные формы такой помощи могли бы продемонстрировать готовность Вашингтона принимать во внимание озабоченность Москвы по поводу возможных попыток Киева реализовать идею «маленькой победоносной войны», – резюмировал Кортунов.