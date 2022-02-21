Глава РСМД: Украина может оказаться в положении изгоя

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Новости Украины

Если Украина будет нарушать подписанный ею Договор о нераспространении ядерного оружия, ей грозят международные санкции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, давая оценку выступлению президента Украины Владимира Зеленского, пригрозившего считать недействительным Будапештский меморандум, если Украина не получит гарантий безопасности.

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«Заявление Зеленского скорее полемическое. Потому что если Украина будет нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия, она может оказаться в положении страны-изгоя, против которой могут применить санкции, как, например, это происходит с КНДР. К тому же не вполне ясно, насколько Украина с утратой навыков в сфере ядерных технологий сможет создать эффективное, надежное ядерное оружие», – сказал эксперт «Известиям».

Он считает, что своим заявлением Зеленский хотел бы не столько пригрозить России, сколько привлечь внимание западных стран, которые много говорят об Украине, но не форсируют ее прием в НАТО.

По словам Кортунова, воевать за Украину никто не собирается, и эта позиция раздражает ее власти.

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