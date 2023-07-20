Глава Русской Церкви сказал, что делать верующим на Украине в условиях предательства верхушки УПЦ

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Верхушка УПЦ не имела права легализовать прекращение упоминанияя Московского Патриарха на службах в храмах.

Об этом заявил глава РПЦ Патриарх Кирилл на архиерейском соборе.

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«Безусловно, мне очень дорога укрепляющая мои силы молитва обо мне всей церковной полноты: епископата, клира и паствы. Но сейчас речь не идет о каких-либо личных переживаниях или о личной преданности нынешнему носителю Патриаршего сана. Речь идет о заповеданном нам Господом сохранении церковного единства, одним из внешних выражений которого в соответствии с канонами и с многовековой традицией является поминовение за богослужением Предстоятеля Поместной Православной Церкви. Прекращение такого поминовения является открытой дверью к сползанию в раскол», – сказал предстоятель.

К слову, по сведениям «ПолитНавигатора», в ряде монастырей и храмов Киева имя Московского Патриарха по-прежнему упоминается.

«Священнослужители вправе не исполнять беззаконных требований отказаться от поминовения Патриарха, а миряне правомерно ожидают от своего духовенства, что оно будет совершать такое поминовение и хранить единство Церкви. В нынешних обстоятельствах у некоторых верных чад Православной Церкви возникает болезненный вопрос: можно ли причащаться, молиться в храмах, где Патриарха не поминают, действенны ли тут таинства? В Московскую Патриархию поступает много писем по этому поводу. Скажу так: если есть возможность ходить на службы в храм, где духовенство сохраняет верность каноническому порядку поминовения Предстоятеля Церкви, следует ходить именно в такой храм. Если же такой возможности совсем нет, то, пока Церковь не вынесла соборное суждение об отпадении тех или иных архиереев и священнослужителей в раскол, таинства, совершаемые теми, кто стал жертвой шантажа или кому не хватило мужества или совести хранить этот канонический порядок, остаются действенными».

Таким образом, слова предстоятеля можно трактовать так: простым верующим нужно держаться и ждать освобождения от бандеровцев русской армией. А с теми из УПЦ, кто присягнул на верность нацистскому режиму, разбираться будут после победы. С большой вероятностью, им дадут возможность раскаяться. Другой вопрос, можно ли будет верить предавшему однажды.

«При этом справедливо — и в этом нет никакого непослушания — не принимать слов, отвергающих церковное единство и направленных против него, которые, к сожалению, можно слышать от некоторых священнослужителей», – сказал Патриарх Кирилл.