Глава русской общины не понимает, почему нет ударов по Киеву

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия должна наносить удары по Киеву – это будет ответом на постоянные обстрелы Донецка, которые приводят к жертвам среди мирного населения.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил руководитель русской общины «Соболь» Владимир Тюнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Тюнина, также давно назрела необходимость ударов по так называемым центрам принятия решений, среди которых офис президента, центральные аппараты СБУ и Минобороны Украины.

«Ударили тебя по левой щеке – дай с правой. Восемь лет обстрелы Донецка, около 150 детей погибло, мирные жители, и такое впечатление, что мы, как мазохисты. Поэтому, когда говорят, что надо ударить по Киеву, надо ударить по Киеву. Показывают, как веселится там «золотая молодежь» украинская в ночных клубах, как разъезжают мажоры, идет спокойная жизнь. Получается так – восемь лет Донецк, столица Донецкой республики подвергается обстрелам, а Киев у нас спокойно живет. Я вообще не могу понять, почему до сих пор еще там существует Министерство обороны, СБУ. Про СБУ я вообще молчу. Вы посмотрите, террористические акты, диверсионные группы и так далее, и они еще до сих пор не разрушены», – негодует общественик.

«Почему не ударили по центру принятия решений, по той же Верховной раде, по администрации президента. Отвечать нужно адекватно – должны с вами прекрасно понимать, что идет война. А если идет война, то противника уничтожают», – заявил Тюнин.