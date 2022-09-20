Глава русской общины не понимает, почему нет ударов по Киеву

20.09.2022  12:19 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Киев, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия должна наносить удары по Киеву – это будет ответом на постоянные обстрелы Донецка, которые приводят к жертвам среди мирного населения.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил руководитель русской общины «Соболь» Владимир Тюнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна наносить удары по Киеву – это будет ответом на постоянные обстрелы Донецка,...

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По мнению Тюнина, также давно назрела необходимость ударов по так называемым центрам принятия решений, среди которых офис президента, центральные аппараты СБУ и Минобороны Украины.

«Ударили тебя по левой щеке – дай с правой. Восемь лет обстрелы Донецка, около 150 детей погибло, мирные жители, и такое впечатление, что мы, как мазохисты. Поэтому, когда говорят, что надо ударить по Киеву, надо ударить по Киеву. Показывают, как веселится там «золотая молодежь» украинская в ночных клубах, как разъезжают мажоры, идет спокойная жизнь.

Получается так – восемь лет Донецк, столица Донецкой республики подвергается обстрелам, а Киев у нас спокойно живет. Я вообще не могу понять, почему до сих пор еще там существует Министерство обороны, СБУ. Про СБУ я вообще молчу. Вы посмотрите, террористические акты, диверсионные группы и так далее, и они еще до сих пор не разрушены», – негодует общественик.

«Почему не ударили по центру принятия решений, по той же Верховной раде, по администрации президента. Отвечать нужно адекватно – должны с вами прекрасно понимать, что идет война. А если идет война, то противника уничтожают», – заявил Тюнин.

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