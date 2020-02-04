04.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Глава СБУ без приглашения заявился в украинский парламент


Назначенный Владимиром Зеленским новый глава СБУ Иван Баканов зашел во время перерыва в сессионный зал Верховной рады и начал общаться с депутатами, что запрещено регламентом.

Соответствующую видеозапись опубликовал в Facebook бывший активист-майданщик и экс-боевик батальона «Азов» Андрей Дзындзя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На кадрах видно, как глава украинской спецслужбы стоит у выхода из зала и с улыбкой беседует с несколькими депутатами.

«Это из серии пусти свинью под стол, она вылезет на стол. Баканов решил прогуляться по сессионному залу, где запрещено пребывание посторонних лиц», – написал Дзындзя в комментарии к видео.

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