Глава СБУ наболтал на трибунал

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СБУ причастна к резонансным убийствам и покушениям на территории России.

Это в интервью телеканалу ICTV фактически признал глава ведомства Василий Малюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Малюк перечислил покушения на известных ополченцев, волонтеров, участников СВО, чиновников и так далее, оправдываясь, что они преследовались украинскими силовиками и были обвинены в госизмене.

«Никоим образом мы официально не будем этого признавать, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали. Например, Кива. Это осужденный заочно госизменник, это негодяй, который предал Украину, который работал длительное время на врага, который собирал разведывательную информацию, а потом в результате выехал за границы Украины в Россию, где продолжил работать в виде основной говорящей головы ФСБ в проведении специальных информационных операций и проведении информационно-психологических операций. Он курировал ряд агентурных проникновений в Украине, занимался подготовкой разных диверсионных актов и много всего другого. Осужденный заочно к 14 годам лишения свободы. Оружие калибром 9.19, короткое, нарезное. Сработали в район грудной клетки, в дальнейшем – контрольный в голову. И он навсегда остался рядом с местом своего проживания в Подмосковье», – сказал глава СБУ.

«Татарский вообще негодяй, просто нет слов, как назвать это лицо. До 14-го года он был заключенным в тюрьмах Донетчины, потом ДНРовцы его освободили, и он начал воевать в разных незаконных вооруженных формированиях, и убивать украинцев… Со временем он набрал определенного публичного веса и стал так называемым рупором Донбасса, рупором «Вагнера», у него было полтора миллиона подписчиков. Он хвастался тем, что убивал, насиловал и много другого. По отношению к нашим военнопленным он ввел своеобразную андеграундную тюремную субкультуру и организовал изнасилования наших военнопленных. Потому он кармически ответил перед украинским народом. Вы помните это кафе в Питере, подшефное «Вагнеру», и ту статуэтку ему вручили в виде его бюста золотистого, цыганского цвета. Он ее взял, там было 400 граммов термобара, и сработало как бритва по отношению к нему. Потому тут все понятно. Прилепин возглавил одно из НВФ, один из идеологов «Русского мира», который хвастался на всю Россию, что украинцев нужно убивать, как именно это нужно делать и так далее. Настоящий военный преступник, ехал на свою дачу и по дороге произошло срабатывание танковой мины. В тот день за рулем был его водитель, также военный преступник, который убивал наших сограждан. Водитель погиб на месте, Прилепин был тяжело ранен, очень травмирован был его таз, его ноги и он остался без гениталий… Геренко – генпрокурор ЛНР, который вместе с псевдо-судами ЛНР приговаривал к смертной казни наших воинов, взорвался в своем кабинете вместе со своим заместителем. Кстати, долгое время они думали, что ракета залетела – 800 граммов С4, то есть пластида было в кабинете. Корнет – министр внутренних дел ЛНР, лично организовывал пытки, в 14-м году перешел на сторону врага. Зашел побриться в парикмахерскую, куда он ходил раз в неделю. Там и взорвался. Правда, остался живой, тяжелым инвалидом. И далее, далее мы можем перечислять», – заявил Малюк.

По мнению писателя Прилепина, пострадавшего в результате покушения СБУ, Малюк врет, но фактически берет на себя ответственность и за другие теракты на территории России.

«Перед нами то самое убожество, что наверняка работало и по «Крокусу». Короче. Фомин никаких таких практик не вводил, я никогда не призывал убивать украинцев, что до «гениталий»: вспомнил смешной отрицательный ответ Сергея Довлатова на слухи, что он совершил в США обрезание: «Не могу протянуть доказательство через океан, но покажу вашему доверенному лицу». Эх и кретин, Вася», – прокомментировал Прилепин.

Российский журналист, уроженец Донбасса Игорь Гомольский в своем блоге отметил, что признание Малюка еще сослужит доброе дело правоохранителям.

«Глава СБУ Малюк, который вроде признался, а вроде и не признался в убийствах людей на территории Российской Федерации, на самом деле признался. Все потому, что хайп превыше всего, а хайпануть на московской трагедии украинский «патриот» сейчас может изрядно. Что сказать? Спасибо господину Малюку за это увлекательное видео. На фоне западных попыток отмазать Киев, оно прямо очень кстати. Мы-то ни на секунду не сомневались, что вы террористы и служите террористическому государству, а иностранцам будет интересно», – отметил Горенко.

А военкор Юрий Котенок в своем телеграм-канале назвал признание Малюка хорошим материалом для военного трибунала.

«Эти признания можно считать окончательным приговором бандеровскому вурдалаку и его подчиненным. Дело за Судополатовым… А тот, кто отснял Малюка под направленным светом, меняя планы, делая упор на бегающие глаза, руки, лоб, бычий затылок, ротовое отверстие, на самом деле, грамотно сделал акцент на физиологию, которая выдает садиста с замашками маньяка. Малюк — классическое подтверждение теории Чезаре Ломброзо. Ряд физических признаков характеризуют личность, с рождения наделённую преступными наклонностями, например, форма черепа и скошенный лоб, асимметрия лица и глазных впадин, чрезмерно развитые челюсти. Таких такими рисовали еще Кукрыниксы. На их счету — зверства в Хатыни и Полоцке, Волынская резня. В их карманах позвякивали зубные коронки растерзанных в Бабьем Яру. Без угрызений совести они резали, стреляли, добивали прикладами до хруста во Львове и Гуте Пеняцкой, в Дубно и Яновой Долине, Словакии и Липниках. Список огромен. Малюк — пример реинкарнации бандеровщины, от которого смердит», – подчеркнул Котенок.