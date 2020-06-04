Глава СБУ назвал доклад ООН о секретных тюрьмах «фантазиями Кремля»

04.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сотрудникам украинских спецслужб прежде, чем делать громкие заявления о том, что информация о тотальном нарушении прав человека на Украине – это пропаганда, стоило хотя бы согласовать свои высказывания с отчётами международных организаций.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, глава Службы безопасности Иван Баканов во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов Украины заявил, что информация о секретных тюрьмах СБУ – это фантазии российских пропагандистов.

«На Украине продолжается война, в том числе гибридная. Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным «вбросам» о «секретные тюрьмы СБУ». Еще раз подчёркиваю – у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это – фантазии российских пропагандистов», – заявил Баканов.

Денисов, отметил, что такое заявление можно назвать откровенной глупостью со стороны СБУшника.

«Интересно, на Украине остались топ-чиновники, которые перед выступлениями или заявлениями хотя бы иногда заглядывают в посвященные Украине доклады, которые делают базовые международные организации?

Если бы они это делали, думаю, на Украине меньше бы было тиражируемых откровенных ошибок и глупостей, в частности по заявлению Баканова о том, что наличие в стране секретных тюрем, в которых осуществляются пытки, это не более чем информационные атаки со стороны РФ.

Здесь можно господину Баканову прочесть то достаточно большое количество отчётов правления Верховного комиссара по правам человека ООН, которые посвящены ситуации на Украине, чтобы он собственными глазами увидел то, чего, по мнению главы СБУ, не существует.

В большинстве тех отчётов очень чётко и точно описываются зверства, пытки, похищения, которые присутствовали и присутствуют на территории Украины и которые осуществляются в том числе и спецслужбами государство», – сказал Денисов.

По его словам, не видеть это может человек, который либо сам занимается информационной контрпропагандой или пропагандой, либо откровенно глупый человек, который не может себе позволить такую роскошь, как перед подобными заявлениями читать базовые документы, на которые он мог бы опереться.