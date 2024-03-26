Глава СБУ признался в терактах по заданию Зеленского

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Глава СБУ Василий Малюк признался в причастности службы к теракту на Крымском мосту и ударах по российским нефетебазам и перерабатывающим заводам.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Малюк при этом в обоих случаях уточнил, что сотрудники СБУ действовали по приказу президента Владимира Зеленского.

«Относительно атак на НПЗ – да, действительно, состоялся ряд удачных реализаций по территории врага. Хочу подчеркнуть, что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет. Это фактически треть их бюджета и львиная часть их военного бюджета… Потому проведен ряд успешных операций соответствующими дальнобойными ударными дронами», – заявил Малюк.

Он раскрыл детали первого теракта на Крымском мосту, который СБУ осуществила 8 октября 2022 года.

«В свое время мы имели задание от президента относительно перерезания военной логистики врага на этом направлении. Собственно, были проведены две успешные операции. Сейчас вы должны понимать, что они его не используют для поставки оружия, средств поражения и так далее. До наших успешных поражений за сутки там проходили от 42 до 46 поездов, которые возили оружие и боеприпасы. Сегодня за сутки их идет 4-5. 4 из них – это пассажиропоток, один из них – это товары общего потребления. То есть враг вообще не использует сегодня мост для поставок оружия и средств поражения», – сказал глава СБУ.

«Работали мы самодельными взрывными устройствами, которые были закомуфлированы под рулоны с пленкой. Пленка – это та группа товаров, которая органично ехала, сезонно в Крым осенью 22-го года, поскольку температура воздуха падала и люди начинали выращивать какие-то овощи. Использовали мы специальную гексогеновую смесь, ее общий вес был почти 14 тонн, в тротилловом эквиваленте это 21 тонна. Была использована сложная тройная, взаимодублирующая система детонации. Кстати, сработала третья, поскольку первые две нам РЭБами сбили русаки, потому что там работали мощные РЭБы. Ну и вы все помните это адское для врага утро, когда мы реализовали», – похвастался Малюк.