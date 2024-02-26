Глава СБУ раскрыл масштабы репрессий с начала СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С февраля 2022 года СБУ задержала и обвинила в госизмене около двух тысяч граждан страны, еще порядка пяти тысяч получили обвинение в коллаборационизме.

Об этом на форуме в Киеве заявил глава СБУ Василий Малюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Малюк отчитался о раскрытии работы «агентурных сетей», которые якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.

«47 агентурных сетей выявлены и задержаны в прошлом году. Порядка двух тысяч госизменников задержаны с начала войны и порядка пяти тысяч коллаборантов. 47 агентурных сетей, для вашего понимания – это настоящие гадюшники на теле неньки Украины, это негодяи, которые работали на врага. Сегодня мы выявляем не единичных госизменников, а используем сложный опыт, полученный нами в борьбе с организованной преступностью. Я приведу несколько примеров, как группа молодых человек, жителей Черниговской и Киевской областей готовили огневое поражение нашего ПВО Patriot, они были задержаны непосредственно перед выполнением этих задач, когда уже монтировали ударные БПЛА. До этого по заданию ФСБ они прошли уже соответствующие курсы операторов», – сказал глава СБУ.

«Или агентурная сеть «SERB» в Днепре, которая действовало там, длительное время мы его документировали и были задержаны восемь человек. Все они работали на ГРУ ГШ и собирали большое количество информации и передавали врагу. В том числе организовывали ракетные обстрелы. Все мы помним тот страшный момент, когда погибли много гражданских и ракета попала в обычный жилой дом – это также была их работа. Сегодня они дают признательные показания. Самая большая агентурная сеть была в Николаевской области и насчитывала 13 человек. Потому эта работа продолжается, впереди много сюрпризов», – заявил Малюк.