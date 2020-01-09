Глава СБУ решил перебить критику за Куршавель сообщением о «перемоге» над агентом Путина

09.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Пресс-служба СБУ, чей руководитель – Иван Баканов, близкий товарищ Владимира Зеленского, критиковался в СМИ за отдых на курорте Куршавель во время трагических событий на Ближнем Востоке, решила перебить негативный фон сообщением об успешном задержании в Харькове бывшего полицейского, который, якобы, готовил убийство экс-командира разведбатальона, задействованного в АТО.

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Задержанный ранее служил в Нацполиции, но потом «был уволен из-за компрометирующие обстоятельства», «задание харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию», «дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер».

«За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение», – утверждают в СБУ.

«Глава СБУ Иван Баканов отметил, что операция по предупреждению покушения – свидетельство того, что Служба эффективно противостоит российским спецслужбам… СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия», – рапортует пресс-служба.

Харьковский полицейский был задержан «со взрывчаткой в доме» (ранее в Харькове, как известно, боеприпасы массово подбрасывались участникам Русской весны).

«Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л/ДНР». В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание «Героя России». Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство… мощность взрывного устройства составила полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации», – утверждают в СБУ.