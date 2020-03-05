Глава СБУ ушел от ответа на вопрос о процветании нацизма на Украине

05.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на законодательный запрет нацистской символики, на Украине она широко используется в различных публичных мероприятиях с участием государственных лиц, и СБУ, как и другие силовые органы, закрывают на то глаза.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявил депутат от «ОПЗЖ» Александр Качный, обратившись к главе СБУ Ивану Баканову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые коллеги, у меня вопрос к руководителю СБУ. Дело в том, что у нас сегодня происходят дела, которые противоречат сегодня государству, которое называет себя демократическим.

Мы приняли закон, в котором все, что имеет символику нацизма, все, что имеет символику фашизма, должно быть наказано. К сожалению, сегодня происходят вещи, которые говорят о другом. О том, что сегодня на митингах, на других каких-то собраниях, в которых присутствуют сегодня государственные служащие, символика и пропаганда нацизма.

Хочу спросить конкретно руководителя СБУ. Есть дела, возбужденные по этому вопросу? А если нет, то какова ваша личная позиция по этим вопросам?», – поинтересовался политик.

Однако, вместо конкретного ответа на вопрос, Иван Баканов заявил, что любое правонарушение должно быть наказано, и рассказал о необходимости сотрудничества СБУ с другими правоохранителями.

«Несмотря на то, что мы уже перешли к выступлениям народных депутатов, я с радостью на него отвечу. Хочу отметить, что закон в нашей стране один для всех. И если эти группировки, о которых вы говорите, будут совершать нарушения закона, то Служба безопасности Украины, в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с компетенциями и подследственностью, которая отнесена к Службе безопасности Украины, будет реагировать на эти преступления.

Есть и более радикальный вариант. Но для этого, чтобы решить и пойти путем более радикального варианта, я думаю, что Службе безопасности Украины нужно объединиться с другими правоохранительными органами и раз навсегда провести единственную операцию по этому поводу», – ответил глава СБУ.