Глава СБУ в ярости послал сигнал всем корректировщикам

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Контрразведка СБУ отчиталась о задержании мужчины, который навел российские ракеты во время вчерашнего удара по временно оккупированному российскому Краматорску.

Глава СБУ Василий Малюк выступил по этому поводу с порцией очередных угроз в адрес

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«Агент РФ обязательно будет отвечать перед украинским судом. Но такое задержание – это еще и сигнал для всех других корректировщиков и предателей, работающих на врага. Запомните – наказание неотвратимо! Так же неизбежно будут отвечать перед международным трибуналом и организаторы военных преступлений – представители путинского режима. Для этого мы постоянно ведем юридическую работу и продолжаем сбор доказательств для международных судов. В то же время сотрудники СБУ вместе с собратьями из Сил обороны ежедневно делают максимум, чтобы отомстить врагу за все то горе, которое Россия принесла на нашу землю. И будем делать это до окончательной Победы!» – цитирует Малюка пресс-служба СБУ.

Утверждается, что «задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался «расконсервированный» агент Главного управления Генштаба РФ».

«27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие посетителей. Для выполнения вражеского указания агент ГРУ совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл русской военной разведке. Получив эту информацию, российские захватчики произвели огневое поражение кафе, в котором находились люди», – рассказали в СБУ.

При этом в СБУ не стали акцентировать внимание на том, что в кафе находились украинские ВСУшник и ностранные наемники, которые фактически подставили мирных жителей, оказавшихся рядом во время удара.

Утверждается, что наводчиком оказался житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

А в Минобороны РФ подлились подробностями удара. Указано, что в результате вчерашнего ракетного удара по Краматорску уничтожен пункт дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Утверждается, что погибло несколько десятков офицеров и ностранных наемников.

Также МО РФ сообщило об уничтожении украинских сил на острове Антоновский в районе Антоновского моста.