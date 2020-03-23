Глава Счетной палаты РФ: Бюджет выдержит, нефтянка выстоит, малому бизнесу – молиться

23.03.2020, Москва, Игорь Петров

2020 год для российской экономики будет сложным, но Россия не будет секвестрировать бюджетные расходы.

Об этом в интервью телеканалу Совета Федерации ВМЕСТЕ-РФ заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трудно сказать, что это беспрецедентные меры, потому что я был автором антикризисных мер 2008-2009 года. Они по масштабу были раз в пять больше, чем то, что сейчас объявлено. К тому кризису мы, конечно, подготовили больше мер и тогда он оказался острым. Я напомню – ВВП упал на 8%, а мировой ВВП – примерно на 2%. Сейчас пока еще только делаются оценки по состоянию мирового ВВП в этом году, уже очевидно что в первом полугодии все основные экономические зоны мира будут в рецессии и по итогам года не исключен вариант рецессии. Тогда и России будет более сложнее, чем сейчас, – и тогда потребуются более серьезные меры», – сказал он.

Секвестра бюджета не будет, недополучение доходов перекроют из Фонда национального благосостояния.

«Конечно, вопрос не решается только полной компенсацией выпадающих доходов субъектов. Точнее, так невозможно решить, федеральный бюджет может взять ответственность за федеральный бюджет и только помочь субъектам, но не полностью заместить все выпадающие доходы. Поэтому если кризис будет достаточно серьезным то все равно придется что-то уменьшать, какие-то программы, или откладывать эти задачи на более поздний срок. Этот год будет сложным для выполнения всех тех задач по тем показателям, которые на этот год поставлены.

Секвестр означает, что если доходы не пришли, то на этот процент не пришедших доходов урезаются пропорционально все статьи бюджета на любую сферу за исключением ряда защищенных, например зарплаты. В данном варианте он не будет применяться. В этом смысле ответ прямой – секвестра не будет. Даже если мы не получим дополнительно каких-то доходов, то они будут перекрыты средствами Фонда национального благосостояния.

Я уверен, что общий объем расходов федерального бюджета останется, даже при самом жестком сценарии. Но сами расходы могут быть перераспределены в пользу преимущественно антикризисных мер, поддержки, в том числе субъектов, потребуется увеличить на эту сумму субсидии и дотации. В этом смысле, расходы не уменьшатся, ну внутри будет перераспределение. Это не называется секвестром в прямом смысле», – сказал Алексей Кудрин.

Гибкость налоговой системы поможет сохранить «нефтянку».

«Нефтяная отрасль будет на пределе работать, но наша налоговая система в отношении нефтяной и газовой добычи щадящая. Есть так называемая шкала уплаты налогов – налогу на добычу полезных ископаемых или экспортная пошлина на нефть и газ, нефтепродукты – существуют в виде шкалы. При низких ценах могут даже практически не уплачиваться налоги (налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина), при высоких ценах – наоборот, налоги очень высокие. От сверхприбылей прибыли компании больше делятся, но при низких ценах налог уходит почти в ноль. В этом смысле, компании защищены в значительной степени, и я думаю, что они спокойно будут работать но, к сожалению, при низких ценах», – предупредил Кудрин.

Помощь малому бизнесу имеет смысл лишь в случае краткосрочного кризиса.

«Малый бизнес во всех странах в условиях экономического цикла очень гибкий. Когда сокращается спрос на какие-то услуги, малые компании часто сворачиваются, когда возникают новые экономические циклы они снова возрастают. В этой гибкости есть свое преимущество экономики, это как раз часть эффективности экономики. Не нужно содержать те компании, которые перестали сбывать свою продукцию. Если бы период, который надо переждать был бы очень коротким, то такая помощь могла бы быть более эффективной. Если мы не знаем – это на полгода, год или больше, то, конечно, такая помощь вряд ли может даже помочь, она не будет столь значительной, мы не можем заместить компаниям то, что они не получат на рынке», – подытожил глава Счетной палаты.