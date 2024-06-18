Глава Сейма Литвы «с битвой в сердце» приехала в Киев агитировать за войну
Украина должна продолжать войну против России в надежде добиться от неё контрибуции.
Об этом в ходе своего выступления в украинском парламенте заявила глава Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В эти трудные времена, когда международное сообщество ищет пути к миру, мы должны сохранять ясность в отношении наших целей. Мы полностью поддерживаем украинскую формулу, поскольку справедливый и длительный мир может быть достигнут только тогда, когда территориальная целостность и суверенитет Украины будут восстановлены и поддержаны.
Поэтому Украина должна одержать победу. Она должна обеспечить себе место в ЕС и НАТО. А виновные в этой войне должны быть привлечены к ответственности. Справедливость требует возмещения колоссального вреда, нанесенного украинскому государству, экономике, инфраструктуре и (что больнее всего) ее народу», – трещала Нильсен.
«Победа придет не только в битвах с оружием в руках, но и в битвах, которые происходят в наших сердцах и умах. Много говорят о «красных линиях». За последние два с половиной года мы узнали, что эти линии часто навязываются и Кремль стремится использовать наши страхи и наши колебания», – добавила литовский политик.
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