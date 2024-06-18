Глава Сейма Литвы «с битвой в сердце» приехала в Киев агитировать за войну

Украина должна продолжать войну против России в надежде добиться от неё контрибуции.

Об этом в ходе своего выступления в украинском парламенте заявила глава Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В эти трудные времена, когда международное сообщество ищет пути к миру, мы должны сохранять ясность в отношении наших целей. Мы полностью поддерживаем украинскую формулу, поскольку справедливый и длительный мир может быть достигнут только тогда, когда территориальная целостность и суверенитет Украины будут восстановлены и поддержаны.

Поэтому Украина должна одержать победу. Она должна обеспечить себе место в ЕС и НАТО. А виновные в этой войне должны быть привлечены к ответственности. Справедливость требует возмещения колоссального вреда, нанесенного украинскому государству, экономике, инфраструктуре и (что больнее всего) ее народу», – трещала Нильсен.