Глава сербского парламента устроила антироссийский демарш на саммите в Риге

Константин Серпилин.  
24.10.2024 21:28
  (Мск) , Рига
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Спецоперация, Украина


Белград поддерживает территориальные претензии Украины.

Об этом на русофобском сборище «крымская платформа» в Риге заявила спикер сербского парламента Ана Брнабич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Белград поддерживает территориальные претензии Украины. Об этом на русофобском сборище «крымская платформа» в Риге...

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«Нас объединяет дух солидарности. Мы солидарны не только с Украиной, но и на всём континенте. Республика Сербия является большим другом Украины. Мы поддерживаем суверенитет Украины, нерушимость украинских границ. Мы уважаем территориальную целостность стран-членов ООН.

Мы подчёркиваем важность того факта, что Украина признаёт территориальную целостность республики Сербия в международно признанных границах, включая Косово», – вещала Брнабич.

«Придерживаясь фундаментальных принципов ООН и международного права, мы сможем обеспечить стабильность в мире. Сербия всегда готова помогать народу Украины. Мы доказывали это много раз, предоставляли гуманитарную помощь и принимали много беженцев из Украины.

Мы понимаем огромные трудности, в которых оказались украинцы. Мы продолжаем мониторинг гуманитарной ситуации на Украине и продолжаем поддержку. Мы поддерживаем евроинтеграционные стремления Украины и желание присоединиться к ЕС», – добавила глава сербского парламента.

Она подчеркнула, что «ради достижения мира», Сербия будет «поддерживать диалог между конфликтующими сторонами».

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