Глава СОМБ рассказал о прибытии в ЦАР новых российских инструкторов

12.06.2021, Москва, Максим Никифоров

В рамках двустороннего соглашения в Центральноафриканскую Республику прибыли еще 134 российских инструктора.

Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов на своей странице «Вконтакте» рассказал о патриотах, которые уже приступили к процессу обучения местной армии (FACA).

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«Продолжаем обучение, все идет нормально! За последнее время к нам в усиление прибыли 134 новых инструктора. Патриоты, глаза горят! Почти все успели посмотреть фильм «Турист», — пишет руководитель организации.

Картину российско-центральноафриканского производства впервые показали на большом экране в Банги 14 мая. За несколько дней «Туриста» посмотрели тысячи местных жителей, многие из которых принимали участие в съемках. Фильм рассказывает о работе российских инструкторов в ЦАР, которых западные журналисты называют «ЧВК Вагнера». Они занимаются обучением местной армии, помогают военнослужащим проводить операции против боевиков. По сюжету, главные герои берутся за оружие, чтобы спасти местных жителей. Однако жизнь не кино, напоминает Иванов.

«Мы тут только учим FACA, хотя это принципиально важная задача, и именно наши тренировки сделали из центральноафриканской армии боеспособную силу, которой гордится местное население», — пояснил глава СОМБ.

Центральноафриканская Республика восстанавливается после разгрома бандформирований, терзавших местное население. Вновь открываются больницы, школы, полицейские участки и развлекательные учреждения. Граждане ЦАР неоднократно выражали благодарность России за вклад в безопасность страны. Они устраивали многотысячные акции и марши в центре Банги и других городов страны в честь россиян, которые помогли ЦАР обрести стабильность.