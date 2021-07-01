Глава СОМБ: Запад намеренно приписывает российским инструкторам в ЦАР образ «злых русских»

01.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Западная пресса публикует вбросы о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, чтобы переложить на них ответственность за чужие преступления. Об этом заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

В своем интервью Sputnik лидер СОМБ обратил внимание на масштабную кампанию по дезинформации, которая развернута в ангажированных Западу СМИ. Российских инструкторов, которые входят в состав членов СОМБ и которые помогли центральноафриканской армии разгромить вооруженные формирования в стране, ради скандальности причисляют к «ЧВК Вагнера», а также безосновательно обвиняют в серьезных правонарушениях.

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Впрочем, все эти обвинения на поверку оказываются банальными фейками. Подобные вбросы, заметил Иванов, призваны обелить репутацию истинных виновников преступлений — боевиков из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

«Мы активно сотрудничаем с властями ЦАР для установления истины по каждому инциденту, и ни разу еще объективное расследование не предоставило никаких доказательств для того, чтобы бросить какую-то тень на российских инструкторов. Не зря все обвинения анонимны, и люди скрывают лица. Ведь одновременно с этим десятки тысяч жителей ЦАР выходят на митинги с благодарностью России, и никто из них своих лиц не скрывает», — подчеркнул глава СОМБ.

И хотя народ ЦАР, как и власти республики, всегда с благодарностью отзывается о помощи российских специалистов, у которых обучались военнослужащие страны, зарубежная пресса не оставляет инструкторов в покое. В своем стремлении создать образ «злых русских» она напрочь игнорирует факты, которые подтверждают, что именно поддержка России помогла вернуть мир и стабильность в африканское государство.

«Сначала эти выдумки появляются на двух–трех аффилированных с боевиками центральноафриканских ресурсах, которые заблокированы в ЦАР за экстремизм. Потом большие СМИ, такие как RFI и Liberation просто компилируют и легализуют для мировой аудитории эти слухи, выбирая наиболее удобные и наименее проверяемые обвинения против российских инструкторов в изнасилованиях или убийствах на основании анонимных свидетельств. Следующий этап — это уже доклады экспертов ООН, которые, в свою очередь, пользуются непроверенной информацией, в том числе распространяемой RFI и Liberation. Вот такая цепочка, которая из слухов делает обвинения против нас и нашей страны, и они потом всерьез обсуждаются на заседаниях Совета Безопасности ООН», — описал Иванов схему создания антироссийского контента.

СОМБ, по словам Иванова, тщательно проверяет все обвинения, однако сам процесс отбора кандидатов для работы инструкторами заранее исключает причастность к каким-либо противоправным действиям.

Содружество досконально изучает анкеты всех претендентов: малейшее нарекание или нелицеприятный пункт в биографии становятся причиной для отказа в приеме на работу. Глава организации подчеркнул, что СОМБ не оставит без внимания ни один голословный выпад в адрес своих специалистов.