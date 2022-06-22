Глава Совета Федерации раскритиковала министерство просвещения

Министерство просвещения РФ проигнорировало критику президента РФ о плохом качестве учебников истории в российских школах.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил сенатор Юрий Валяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состояние дел в этом вопросе по-прежнему остается на неудовлетворительно уровне. Так, например, на критическое замечание президента РФ на отсутствие в одном из учебников упоминания о Сталинградской битве министерством просвещения была представлена информация, что они, изучив 2500 учебных пособий сделали вывод, что в руки президента попало учебное пособие второстепенного значения. Считает, что такое количество пособий, и особенно 69 учебников по истории, не может гарантировать единого подхода и качества подаваемого учебного материала.

Была признана недостаточность военно-исторической информации и во многих случаях ее искажение. В 70% программ выявлены факты, требующие исправления, более половины программ не в полной мере отражают ключевые события Великой Отечественной войны. Существуют серьезные изъяны в изучении военно-исторического наследия. Это касается знаний о крупнейших военно-исторических событиях, вклада полководцев в военные победы России. Преподавание истории в вузах носит преимущественно формальный характер, количество учебного времени, отводимого на преподавание исторических дисциплин, не позволяет выделить военно-историческую составляющую в отдельное направление.

До сих пор Министерством просвещения России не рассмотрен вопрос о воссоздании системы государственной координации по вопросам изучения истории и проведения предварительной экспертизы учебников в части качества изложения материала. Далека от завершения работа по исключению из образовательного процесса учебников, содержащих искажение исторической правды», – сказал Валяев.