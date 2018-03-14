14.03.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Политические репрессии, Преследования журналистов, СМИ, Украина, Цензура

Глава Союза журналистов Украины трусливо пожурил СБУ за плохо обставленные аресты коллег


СБУ слишком мало уделяет внимания аргументации необходимости арестов оппозиционных журналистов, лояльно относящихся к России или республикам Донбасса.

Об этом в эфире «Магнолия ТВ» заявил Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины.

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«Судите сами. Мы говорим о том, что мы – страна, которая определённым образом является прецедентной. Потому даже 1-2 случая, когда СБУ возбуждает судебные дела по случаю того же самого Дубинского, возбуждается дело «1+1», и мы сами видим недостаток коммуникации.

Сегодня, к огромному сожалению, Украина впервые занесена в список американского комитета по защите журналистов, как страна, в которой есть арестованные журналисты.

И платформа Совета Европы зафиксировала, что на Украине было три журналиста или медиа-работников, которые выполняли медиа-работу, и оказались арестованными. Это и Василец с Тимониным, которые настраивали youtube (за ними закреплено 9 лет тюрьмы) и также журналист Василий Муравицкий, которого обвиняют в том, что враг страны, и он сейчас находится в изоляции.

Как обычный гражданин, я осуждаю его сотрудничество с российским информагентством, но тут мы опять возвращаемся к теме: является ли адекватным реагирование СБУ во всех этих случаях?

Если происходит арест с обыском, то необходимо выходить и убеждать общество в том, что завтра СБУ не придёт к нам, на «1+1», и тому подобное. Да и мы сами понимаем, что не делаем ничего такого, что делали выше названные лица. Но на сегодняшний день мы имеем аресты и недостаток коммуникации», – заявил Томиленко.

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