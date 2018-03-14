14.03.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Глава Союза журналистов Украины трусливо пожурил СБУ за плохо обставленные аресты коллег

СБУ слишком мало уделяет внимания аргументации необходимости арестов оппозиционных журналистов, лояльно относящихся к России или республикам Донбасса.

Об этом в эфире «Магнолия ТВ» заявил Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины.

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«Судите сами. Мы говорим о том, что мы – страна, которая определённым образом является прецедентной. Потому даже 1-2 случая, когда СБУ возбуждает судебные дела по случаю того же самого Дубинского, возбуждается дело «1+1», и мы сами видим недостаток коммуникации.

Сегодня, к огромному сожалению, Украина впервые занесена в список американского комитета по защите журналистов, как страна, в которой есть арестованные журналисты.

И платформа Совета Европы зафиксировала, что на Украине было три журналиста или медиа-работников, которые выполняли медиа-работу, и оказались арестованными. Это и Василец с Тимониным, которые настраивали youtube (за ними закреплено 9 лет тюрьмы) и также журналист Василий Муравицкий, которого обвиняют в том, что враг страны, и он сейчас находится в изоляции.

Как обычный гражданин, я осуждаю его сотрудничество с российским информагентством, но тут мы опять возвращаемся к теме: является ли адекватным реагирование СБУ во всех этих случаях?

Если происходит арест с обыском, то необходимо выходить и убеждать общество в том, что завтра СБУ не придёт к нам, на «1+1», и тому подобное. Да и мы сами понимаем, что не делаем ничего такого, что делали выше названные лица. Но на сегодняшний день мы имеем аресты и недостаток коммуникации», – заявил Томиленко.