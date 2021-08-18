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18.08.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Дзен, Россия, СМИ, социальные сети, США, Цензура
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Глава СПЧ: « IT-компании США в жесткости превзошли советскую цензуру»

Американские информационные компании и социальные сети активно наступают на свободу слова Об этом в...

Американские информационные компании и социальные сети активно наступают на свободу слова

Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, отвечая на вопрос об отношении к регулированию иностранных соцсетей и возможным мерам по замедлению их работы,

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«Мы первые сказали, что это серьезная проблема и надо включать правовые инструменты, чтобы ее урегулировать. Когда на нашем рынке работают промышленные, финансовые компании, то они работают в соответствии с российским законодательством. Так во всем мире. Если компания хочет работать на чужой территории — она работает в соответствии с законодательством этой страны. Но не так с информационными компаниями, они работают в соответствии со своим американским законодательством. И это вызывает, мягко говоря, обеспокоенность», – сказал Федоров.

«В Европе, например, принимаются серьезные меры в отношении этих компаний. И сейчас эти компании начинают вводить в российское правовое поле. Естественно, они сопротивляются, но надо это сопротивление преодолевать. Я уверен, это удастся сделать. Мы здесь не одни, фактически вся Европа с нами», – добавил председатель СПЧ.



Отвечая на вопрос, почему Россия так долго шла к нормам, которые давно приняты в ЕС, собеседник издания объяснил, что в РФ доминировало гиперлиберальное отношение к интернету и информационным компаниям, а также предполагалось, что эта область деятельности должна быть абсолютно свободной.

«Но опыт показывает, что это слишком серьезная область деятельности, чтобы допустить отсутствие каких-то регулирующих факторов в этом пространстве. Если говорить об американских IT-компаниях, то с их стороны мы видим наступление на свободу слова и цензуру. Цензура со стороны IT-компаний США гораздо жестче, чем, например, советская цензура. В советское время хотя бы поторговаться с цензором можно было. А что касается IT-компаний сейчас — там не с кем разговаривать. Запрет — и всё. Тебя выкидывают из YouTube, например», – резюмировал Федоров.

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