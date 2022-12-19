Глава спецслужбы Молдовы открыто заговорил в Румынии о войне с Россией

Директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил о скорой войне с Россией.

Об этом сообщают молдавские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Республики Молдова, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, феврале, либо позже – в марте, апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше. С целью создания стыка с Приднестровским регионом, который является территорией Республики Молдова, и тогда с ясностью можно сказать, что да, они намерены дойти сюда, соединиться. Что последует за этим, их намерения в отношении Кишинева, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск», – вещал Мустяцэ.

Заявление прозвучало в интервью румынскому телевидению. В Молдове оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Пресс-службе спецслужбы пришлось оправдываться и пояснять, что шеф лишь давал «анализ нескольких сценариев, в которых РФ попытается осуществить сухопутное вторжение через север Украины в Республику Молдова».

«Мы хотели бы отметить, что директор СИБ упомянул, что цель Российской Федерации по созданию сухопутного коридора в Приднестровский регион остается актуальной и сегодня, а новое наступление Российской Федерации в этом направлении может произойти в 2023 году. Реализация также зависит от развития событий в войне в Украине», – говорится в заявлении пресс-службы.

Экс-премьер Молдовы Ион Кику высмеял заявление Мустяце и поспешное разъяснение его подчиненных.

«Начальник олеакэ (немного) “ускорил войну”… Очевидно, что группировка намеренно вгоняет в истерику население страны, чтобы отвлечь нас от тяжких преступлений, которые она совершает. Кто сейчас говорит о бюджете или ценах, если на нас грядет “война”?», – сказал Кику.

Однако, судя по военному бюджету, который недавно был внесен в молдавский парламент, заявления о войне вовсе не отвлекающий маневр. В 2023 году Молдова потратит на армию наивысшую сумму за все годы своего существования. Однако даже за эти деньги закупить новое оружие Кишинев не сможет. Только стрелковое оружие и обмундирование. Основные средства уйдут на денежное довольствие солдат-срочников и резервистов, его планируется увеличить в 3,5 раза. Те, кто несет службу на границе с Приднестровьем, будут получать еще больше. Общая численность армии Молдовы с резервистами составляет 4,5 тыс человек.

Эти траты вызывают недоумение у молдавских экспертов.

«На укрепление армии мы направляем более 50% относительно прошлого года. Я не против, армия тоже должна получить свою долю, но это должно происходить в плановом порядке. Но в условиях, когда экономика находится практически в критическом состоянии, когда инфляция 30%, видимо они заходят в магазине и следят за ценами. Поэтому направлять на армию, когда нам никто не угрожает. Откуда они взяли, что нам угрожает РФ. Она ведет операцию на Украине. Россия уважает наш нейтралитет», – сказал в интервью «Спутнику» политолог, доктор исторических наук Анатолий Дубровский.

Для нейтралитета Молдове нужно больше оружия, уверяет молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.

«У Молдовы нет “защитного зонтика” — она не входит в НАТО и только в этом году стала страной — кандидатом на вступление в ЕС, к тому же Молдова нейтральна по конституции. И нейтралитет нужно защищать. Нам нужно гораздо больше инвестировать в нашу безопасность», – сказала она в интервью литовскому изданию LRT.

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску считает, что стране нужно больше ПВО. До сих пор через границу залетали только украинские ракеты.

«Для нас важно иметь возможность перехватить и сбить любую ракету, которая пересекает воздушную границу Молдовы. Если мы ее не собьем, она убьет наших граждан. Нам необходима система ПВО, чтобы защитить жизни», – заявил Попеску.

А министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко хочет ввести украинских пограничников.

«Необходимо укреплять восточную границу (с Приднестровьем – ред.). Это важно в условиях неисправностей в энергосистеме и других ограничений. Пытаемся мобилизовать нашу логистику», – сказала она.

Весь этот молдавский алармизм происходит синхронно с эскалацией военной ситуации в Румынии. Туда массово перебрасываются американские танки.