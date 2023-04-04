Глава СВР России вновь заявил о планах Польши по захвату Западной Украины

Польша ждет военного поражения Украины, чтобы завладеть ее западными территориями.

Об этом сегодня в Минске заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получение контроля над западными территориями современной Украины, так называемыми бывшими Восточными Кресами Польши, является вожделенной мечтой польских националистов. Это становится уже элементом национальной идеологии, поэтому от этой идеи польское руководство уже отказаться не может.

Польское руководство считает, что условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения. И поэтому польская власть выступает против мирного урегулирования, заверяет в том, что будет оказывать постоянную помощь киевскому режиму.

Конечно, эта ситуация усугубляет положение Украины и украинского народа. Польское руководство в буквальном смысле ждет удачного момента, чтобы осуществить контроль над этими территориями – бывшими Восточными Кресами», – сказал Нарышкин.