Глава Тернопольщины ждет от России репараций «на сотни лет»

20.05.2022  12:31 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Галичина, Дзен, Политика, Россия, Украина, Финансы
Новости Украины

Украина будет считать, что победила Россию только если добьётся ее развала на сорок частей и пожизненной выплаты репараций.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил глава Тернопольского облсовета, член националистического ВО «Свобода» Михаил Головко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Головко, выплачивать компенсации придется «сотни лет».

«Вопрос победы нашей нации – это, возможно, наша миссия на жизнь… Нужно ставить стратегические цели. Будет ли для нас с вами победой возвращение к границам до 23-го февраля? Конечно, нет, какая это победа? Разве будет для нас победой, всего-навсего, возвращение потерянных территорий Донбасса и Крыма? Конечно, нет. Для нас будет победой, когда будет окончательный развал недоимперии Московии, когда будет окончательный развал Кремля», – сказал националист.

«Тогда будет капитуляция будь то Путина или другого последователя, но это капитуляция полная. Полное возвращение всех нанесенных нам убытков, средств, репарации. И это будет длиться сотни лет будет продолжаться. Как в свое время Германия выплачивала Израилю. Вот тогда это будет победой. Когда не будет существовать России на этой карте, а будет сорок или тридцать государств», – заявил Головко.

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