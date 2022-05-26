Глава «Трансмашхолдинга»: Восток ничем не лучше Запада – Россия должна быть самодостаточной

Осуществляя свою переориентацию на восток, Россия должна не допускать тех же ошибок, что были сделаны в отношениях с Западом, и не позволять превратить себя в сырьевой придаток.

Об этом в ходе саммита «Промышленная политика в новых реалиях» заявил глава корпорации «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению бизнесмена, на востоке так же не жаждут видеть российскую промышленность успешной и перспективной, поэтому отношения нужно строить, исходя из понимания этого.

«Без всякого сомнения, в основе всех событий, которые мы наблюдаем, с моей точки зрения, лежит стремление к глобальной конкуренции и победе в этой глобальной экономической конкуренции. Нас звали в ВТО вовсе не для того, чтобы мы стали богатыми и счастливыми – это совершенно очевидно. Нас звали в ВТО, потому что те, кто туда нас звал, считали, что по тем правилам, которые там написаны, они будут богатыми и счастливыми, а мы будем выполнять эти правила. И тут выяснилось, что по этим правилам мы тоже можем быть богатыми и счастливыми. И то, что сейчас происходит ломка этих правил, – это значит, что если ты не можешь выиграть по этим правилам, их просто надо поменять, что и происходит на сегодняшний день… Я заклинаю не делать второй раз ту же самую ошибку. Вся история с нашей кооперацией, с нашими азиатскими, как теперь принято говорить, партнерами – вовсе не про то, чтобы российская промышленность была эффективной, успешной и перспективной. Она про то, чтобы та промышленность, та экономика и те институты развития были эффективными, успешными и перспективными. Поэтому я считаю, что им продавать нам компоненты точно менее выгодно, чем продавать готовую продукцию», – заключил Липа.