Глава УГКЦ: Церкви помогают государству проповедовать «святую мобилизацию»

Вадим Москаленко.  
26.06.2024 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Религия, Россия, Украина


Украинские церкви поддерживают мобилизацию и работают с украинцами таким образом, чтобы её принудительный характер трансформировался в отправку на фронт по зову сердца.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские церкви поддерживают мобилизацию и работают с украинцами таким образом, чтобы её принудительный характер...

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«Кроме нас, никому не нужна Украина. Поэтому сегодня, когда враг нападает на нашу отчизну, когда от того, насколько мы готовы защищаться, зависит наше будущее, вопрос исполнения долга – в центре нашего внимания. Поэтому церкви поддерживают мобилизацию в смысле исполнения долга каждым гражданином защищать свою страну.

Нас очень волнует, что часть украинского общества сегодня абстрагируется от ужасной действительности войны. Живёт, как будто войны не существует. Мы иногда хотим переложить на плечи наших ребят и девчат на фронте весь груз этой войны. Временами мирные части Украины хотят сбежать от этой ужасной действительности, но защищать Украину мы должны все», – сказал Шевчук.

«Для церквей всегда являлось определённой трудностью, когда к какому-то святому делу кого-то принуждают. Церкви сегодня пытаются мотивировать людей, учить их исполнять свой долг не под внешним принуждением, но по зову собственного сердца. Большая опасность для достоинства людей, когда мобилизация совершается силовыми методами. Что-то здесь не так. Может, мы не до конца понимаем свой долг перед отечеством, а с другой стороны, возможно, государственным институциям нужно как-то иначе проговаривать к сердцам наших граждан», – добавил униат.

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