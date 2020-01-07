Глава украинских раскольников призвал Филарета «вернуться из самоизоляции»
Глава так называемого «киевского патриархата» Филарет, который на определённом этапе вдруг отказался признавать создаваемую при собственном участии «ПЦУ», не намерен ни менять своего решения, ни выходить на диалог с бывшей братией.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил глава раскольничьей «ПЦУ» Епифаний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На протяжении этого времени были испытания на единство со стороны почетного патриарха Филарета, у которого были собственные мысли относительно будущего развития ПЦУ, но я увидел, что поддержки нет. Потому передо мной также стоял определённый выбор, и я выбрал церковь…Идея владыки Филарета практически не была поддержана, мы даже не говорим о большинстве, мы говорим о всех, кто стремится к будущему развитию вместе.
А те идеи, которые высказывал Филарет, не нашли поддержки, поэтому на протяжении года это было тоже нашим внутренним испытанием. Но мы остались верными решениям, принятым 15 декабря – о том, что предыдущие структуры и киевского патриархата, и украинской православной автокефальной церкви должны быть ликвидированы. Это решения поместных соборов двух церквей, и никто их не может единолично отменить», – рассказал Епифаний.
«Мы призываем патриарха Филарета вернуться из самоизоляции. Сейчас он является иерархом ПЦУ, мы ему создали соответствующие достойные условия для его будущего служения и пребывания. Мы оставили ему Владимирский Собор, резиденцию на Пушкинской, 36 – создали все необходимые для него условия. Но мы видим, что он не стремится к примирению», – пожаловался раскольник.
«Даже на архиерейском соборе, который состоялся 14 декабря, мы призвали, весь епископат призвал его к примирению. То есть всё зависит от него лично. Он должен принять мнение даже не большинства, а всех и не противодействовать этому, не противодействовать воле божьей», – добавил Епифаний.
Спасибо!
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