13.03.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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Глава украинских униатов неожиданно встал на защиту ЕС от… «Порохотяга»

Глава униатской «Украинской греко-католической церкви» Святослав Шевчук призвал к исцелению Украины от «политического и государственного эгоизма».

«Мы видим, что же происходит сейчас в объединенной Европе, находящейся на грани кризиса и развала из-за того, что кто-то вкладывает большие средства в национальный эгоизм, – обличил ставленник Ватикана европейских националистов, поддерживаемых якобы «известно кем».

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Украинцам, в последние месяцы рассорившимся практически со всеми европейскими соседями, он напомнил слова «одного духовного отца» унии о том, что «тот, кто хочет душу свою сберечь, подобен порохотягу (видимо, пылесосу, в переводе с «модерного» галицийского, – автор), который высасывает все вокруг себя, потому что готов пожертвовать даже самым святым (очевидно, европейскими устремлениями, – автор) ради собственного благополучия».