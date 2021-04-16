Глава украинского Минздрава получил жуткий могильный подарок

16.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В зале Верховной рады министру здравоохранения Украины Максиму Степанову принесли две перевязанные чёрной лентой гвоздики и передали привет с похорон.

Инцидент произошёл в ходе часа вопросов правительству, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Пока вы тут докладываете, именно в эти минуты, пан Степанов, на одном из киевских кладбищ хоронят мужчину, он умер от коронавируса, и родственники просили рассказать вам его историю. Ещё три недели назад это был абсолютно здоровый мужчина 68 лет, правда, у него был диабет.

Он пошёл к семейному врачу и попросил вакцинировать его от Covid-19, а ему сказали: вакцин для вас нет, потому что у нас в стране почти нет вакцин, потому что вы их не поставили. За несколько дней он заболел и недавно умер, и сегодня его родственники хоронят этого человека. Потому что вы неспособны обеспечить страну жизненно необходимыми вакцинами», – заявила с места депутат «Голоса» Ольга Стефанишина.

«Так вот, пан Степанов, это вам! Похоронные цветы, которые родственники человека, который умер в 68 лет, просили вам передать. Чтобы вы знали, что за каждой смертью по 500 в день стоит конкретный человек и конкретные трагедии и человеческие судьбы», – добавила депутат и возложила перевязанные траурной лентой две гвоздики прямо на трибуну, однако спустя минуту букет забрала одна из «слуг народа».

«Значит, в следующий раз, когда вы, смотрите, когда вы, – начал оправдываться трясущийся в бешенстве глава Минздрава. – Когда вы в следующий раз будете манипулировать смертями людей… Помолчите, пожалуйста! Когда вы следующий раз будете манипулировать смертями людей, в следующий раз, вспомните, пожалуйста, что вы, вы лично, сделали для того, чтобы этих смертей не было. Вы – лично!»

«Не надо манипулировать смертями людей. Ковид – это тяжёлая болезнь, ковид это болезнь…» – пытался сказать Степанов, чем только спровоцировал в свой адрес выкрики «Ганьба!».

«Уважаемые коллеги, я всё-таки попрошу, давайте, если интересен ответ, давайте ответ послушаем, покричать можно позже», – попытался успокоить депутатов первый зампред Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Ковид – это тяжёлая болезнь, которая забирает жизни людей, – повторил взбешённый глава Минздрава. – Не надо манипулировать и использовать смерти людей для своих манипуляций и своего дешёвого пиара».