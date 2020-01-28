Глава украинской делегации в ПАСЕ убежала от украинских журналистов

28.01.2020, Киев, Владимир Гладков

Глава парламентской делегации в ПАСЕ Лиза Ясько, несмотря на свои заявления о необходимости доносить свою позицию в том числе и до российских граждан, предпочитает скрываться даже от украинских СМИ.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Журналист разместил видео, где Ясько торопится поскорее отделаться от представителя СМИ, который пытается добиться от неё хоть какого-то комментария, напоминая, что это её обязанность, так как вся украинская делегация находится в Страсбурге на деньги украинских налогоплательщиков,

«Чтобы попытаться взять комментарий у главы украинской делегации – 29 летней Елизаветы Ясько – за ней надо бегать по коридорам. Однако и это не дает результата. По вопросам судебной реформы в Польше главе делегации, видимо, сказать нечего. Очень странная коммуникация украинской делегации со СМИ.

Также Ясько не объясняет, почему ранее говорила о необходимости доносить украинскую позицию российским гражданам. При этом потом отказалась общаться с российской прессой», – прокомментировал Павловский.

Кроме того, Telegram-канал «Соросята», комментируя инцидент, прошёлся биографии Ясько.

«29-летняя Лиза до революции упорно училась, а вот после решила и поработать:

Украинский кризисный медиа Центр (финансируется через фонд Сороса)

Команда стратегических коммуникаций АП (Порошенко)

Нидерландиский Hop Nederland Hop (финансируется через фонд Сороса)

А вот в списке партии Слуга народа, ее скромно указали как «физическое лицо-предприниматель», – сообщает канал.