Глава украинской делегации в ПАСЕ успокаивает: «никакой зрады пока нет»

08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал “принципиальные” украинские поправки к срочному докладу, которым пророссийское лобби пытается изменить регламент для снятия санкций и возвращения делегации России в Ассамблею, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

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«Сейчас в политическом комитете, насколько я знаю, существенно изменили редакцию доклада. И Россия не получит желаемое», – утверждает Арьев.

По его словам, РФ требует изменить процедуры мониторинга и введения санкций, в частности, привлечь к этому процессу не только парламентскую ветвь, но и министерскую на уровне Комитета министров СЕ.

«Но сейчас эти намерении терпят поражение. И, фактически, Россия не получит то, что хотела. Мы будем продолжать бороться. Голосование – послезавтра», – убеждает глава украинской делегации в ПАСЕ.

«Никакой зрады пока нет», – добавил Арьев.

Как сообщал ПолитНавигатор, в понедельник ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по обсуждению доклада, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее. Влиятельным сторонником отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ является генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. В своем отчете о деятельности, обнародованном на прошлой неделе, генсек СЕ предлагает очередной сценарий по возврату России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет СЕ из-за санкций.