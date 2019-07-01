01.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
Просмотров:

Глава украинской делегации в ПАСЕ жалуется, что ему воткнули нож в спину

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев возмущен проведением тайных переговоров о возвращении российской делегации в ПАСЕ за спиной украинской делегации.

Об этом он заявил на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Особенно меня удивило что, оказывается, за спинами украинской делегации велись какие-то тайные переговоры – размен, освобождение моряков на невыгодных для Украины условиях включающих признание российской юрисдикции Крыма, признание российской делегации в ПАСЕ полномочной.

Что это было? Что за тайные переговоры? Кто нам втыкал нож в спину? Я прошу главу Верховной рады инициировать заслушивание представителей СБУ, внешней разведки, МИД по этому вопросу. Что это были за предложения и договоренности с Россией по обмену моряков на восстановление России в ПАСЕ на условиях, ставящих под вопрос украинскую принадлежность Крыма?», – заявил Арьев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть