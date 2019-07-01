Глава украинской делегации в ПАСЕ жалуется, что ему воткнули нож в спину

01.07.2019, Киев, Игорь Петров

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев возмущен проведением тайных переговоров о возвращении российской делегации в ПАСЕ за спиной украинской делегации.

Об этом он заявил на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады.

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«Особенно меня удивило что, оказывается, за спинами украинской делегации велись какие-то тайные переговоры – размен, освобождение моряков на невыгодных для Украины условиях включающих признание российской юрисдикции Крыма, признание российской делегации в ПАСЕ полномочной.

Что это было? Что за тайные переговоры? Кто нам втыкал нож в спину? Я прошу главу Верховной рады инициировать заслушивание представителей СБУ, внешней разведки, МИД по этому вопросу. Что это были за предложения и договоренности с Россией по обмену моряков на восстановление России в ПАСЕ на условиях, ставящих под вопрос украинскую принадлежность Крыма?», – заявил Арьев.