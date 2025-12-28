Глава украинской разведки: Мы можем радикально решить вопрос Приднестровья
Не Молдова, а Украина способна военным путем уничтожить непризнанное Приднестровье, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов (в списке террористов в РФ).
«Говоря о Приднестровье, мы должны сравнивать Молдову с РФ – их силы между собой. Есть ли у них такая сила?» – сказал он в интервью телеканалу «Суспильне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Однако Буданов уточнил, что Украина может рассматривать российский контингент в ПМР как угрозу для себя.
«Они удерживают там свою группировку. Все у них хорошо там. Это для нас может быть угрозой. И мы можем решить этот вопрос, если возьмемся за это. Решить радикально. Но нужно ли это делать? Тут начинаются геополитические вопросы», – сказал он.
На просьбу журналистки озвучить личное мнение о необходимости ликвидации ПМР, Буданов ответил:
«Воздержусь от ответа».
Учитывая, что с недавних пор Буданов входит в состав украинской переговорной группы, упоминание Приднестровья может быть элементом давления на Россию.
