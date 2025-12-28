Глава украинской разведки: Мы можем радикально решить вопрос Приднестровья

Михаил Рябов.  
28.12.2025 02:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 9228
 
Дзен, Приднестровье, Россия, Украина


Не Молдова, а Украина способна военным путем уничтожить непризнанное Приднестровье, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов (в списке террористов в РФ).

«Говоря о Приднестровье, мы должны сравнивать Молдову с РФ – их силы между собой. Есть ли у них такая сила?» – сказал он в интервью телеканалу «Суспильне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако Буданов уточнил, что Украина может рассматривать российский контингент в ПМР как угрозу для себя.

«Они удерживают там свою группировку. Все у них хорошо там. Это для нас может быть угрозой. И мы можем решить этот вопрос, если возьмемся за это. Решить радикально. Но нужно ли это делать? Тут начинаются геополитические вопросы», – сказал он.

На просьбу журналистки озвучить личное мнение о необходимости ликвидации ПМР, Буданов ответил:

«Воздержусь от ответа».

Учитывая, что с недавних пор Буданов входит в состав украинской переговорной группы, упоминание Приднестровья может быть элементом давления на Россию.

