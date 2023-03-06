Глава украинской разведки несет пропагандистский бред – Тука

Анатолий Лапин.  
06.03.2023 13:51
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Спецслужбы, Украина


Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов превратился в штатного пропагандиста офиса президента.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных» территорий Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов превратился в штатного пропагандиста офиса президента. Об этом...

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По словам Туки, Буданов занимается не своим делом, высказывая пропагандистские речи по рекомендации офиса президента Украины.

«По моему мнению, человек на такой должности должен заниматься своим делом, а не перебегать из одного средства массовой информации в другое. Недавно посчитали, что наш глава ГУР появляется в медиа намного больше, чем руководители аналогичных ведомств стран ЕС и НАТО вместе взятые.

Это что, замена Арестовичу у нас такая возникла? Извините, ну просто наболело – пусть человек занимается своим делом», – сказал экс-чиновник.

«Страна не знала предыдущих руководителей ГУРа, не знала их фамилий, не знала, чем занимается эта организация. И это нормально. Тут у нас появляется Кирилл Буданов, который пять раз в неделю на разных СМИ только то и делает, что рассказывает, интервью раздает и довольно часто несет пропагандистский примитивный бред, который ему рекомендуют говорить с Банковой.

Уже и фактчекинг публикуют, эти заявления – то мы через неделю будем, то через две недели, то у них ракеты уже закончились, то еще месяц и закончатся, то мы будем летом ходить по Крыму, то будем давать интервью с набережной Ялты. Люди добрые, занимайся лучше своим делом – к тебе за год руководства у твоих коллег огромное количество вопросов», – заявил Тука.

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