Глава «Укрэнерго»: «Блэкаут – это не конец света»

22.11.2022  19:23 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Вероятность наступления блэкаута в результате ракетных ударов зависит от работы ПВО, точности и комбинации мест «прилётов», а также расторопности операторов критической энергоструктуры Украины.

Об этом на брифинге рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вероятность наступления блэкаута в результате ракетных ударов зависит от работы ПВО, точности и комбинации...

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«Вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба повреждений, которые наносятся энергосистеме во время конкретной ракетной атаки. Факторов много: как сработала наша ПВО (а в последний раз она сработала на отлично), в какие конкретно объекты долетели ракеты, степень повреждений, и какая именно комбинация этих попаданий.

Также много зависит от того, в каком состоянии была энергосистема в конкретный момент попадания. Например, какой был уровень потребления в этот момент. Именно поэтому мы не публикуем почасовой график потребления, чтобы не ориентировать врага относительно того, что происходит у нас в системе. Поэтому невозможно спрогнозировать, когда будет блэкаут, и какая его вероятность», – сказал Кудрицкий.

Между тем, он призвал украинцев не паниковать.

«Блэкаут – это не конец света. Это полное или существенное гашение энергосистемы, после которого сразу начинается восстановление её работы. И мы в «Укрэнерго», и другие энергетические компании, готовясь к наихудшим сценариям, провели соответствующие тренировки, чтобы даже если такое произойдёт, все прекрасно знали, что делать, и каким образом мы будем быстро возобновлять работу нашей энергосистемы.

Кстати, это касается не только энергетики, но и других операторов критической энергоструктуры, например, газотранспортной и транспортной, и органов государственной власти. То есть все знают, что делать, если вдруг такая ситуация произойдёт», – успокоил энергетик.

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