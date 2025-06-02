Глава укро-делегации Умеров: Без прекращения огня и присутствия лидеров встреч больше не будет
Дальнейшие встречи российско-украинских переговорных групп имеют смысл только как подготовка к диалогу на уровне лидеров стран.
Об этом в Стамбуле на брифинге по итогам переговоров с РФ заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы твёрдо уверены, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров. Встреча лидеров может пройти с привлечением и других лидеров – таких, как президент США. Дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца месяца с 20 по 30 июня», – сказал Умеров.
«Мы призываем к реальной работе, чтобы прекратить эту войну. Первые шаги понятны всем – прекращение огня, гуманитарные акции и подготовка к встрече лидеров. Если Россия серьёзно настроена на прекращение войны, она будет двигаться в этом направлении. Если нет – должны быть применены международные санкции», – вещал Зе-министр.
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